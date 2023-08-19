走失水巨蜥一周 嘉道理農場尋目擊者籲勿捕

嘉道理農場暨植物園昨於社交網站交代，該條名為Aberdeen的水巨蜥在園內爬行動物觀賞台展出逾8年，上周四於臨時展區治療腳趾傷患時，推倒圍欄一塊木板，從小縫隙溜走。該園事發後已按程序即時向有關部門報告，連日搜尋仍下落未明，而水巨蜥有遠距離覓食習性，或已離園一段距離，憂慮牠意外傷亡，呼籲公眾如有消息或目擊行蹤，可致電2483 7122、2483 7200或6713 9881聯絡園方。

不主動襲人 習性遠距覓食或已離園

漁護署回覆稱，當日傍晚6時許接獲通知，人員隨後到場了解，並引述園方稱已立即搜索，亦嘗試以誘餌把其引回展區內。署方說，該署人員當日於園區內各處視察，包括臨時展區和水巨蜥出沒地點，並提供意見，又稱當時園方認為該水巨蜥仍在園區，故集中在園區搜索，經一段時間搜索無果，園方擔心牠或已離開園區範圍，隨後於昨日公布。

黃玉雲接受本報查詢稱，園內共有兩條水巨蜥，其中Aberdeen於2015年在機場附近破獲一宗走私案件被救出，已植入晶片，從體型及重量估計，現時約13至14歲，一般壽命17至20歲。她說水巨蜥主要以腐肉為食，其次為小型哺乳動物，除非受挑釁或驚嚇，否則不會襲擊人類或貓狗。

黃玉雲稱，該園以往曾走失鸚鵡等小動物，但未曾走失蜥蜴類，而園方過去一周忙於尋找Aberdeen，且評估牠對公眾風險不高，故早前未有公布，惟至今仍不見蹤影，擔心牠意外受傷或被嚇驚才呼籲。她估計Aberdeen或會趁陽光猛烈外出曬太陽，但附近一帶很多草叢等隱蔽位，增加尋找難度。

二級瀕危物種 港郊已絕迹

香港兩棲及爬蟲協會領養部幹事黃朗研表示，水巨蜥又稱「圓鼻巨蜥」、「五爪金龍」，屬二級瀕危物種，主要分佈在東南亞國家如泰國，本港以前亦見其蹤迹，現於香港已野外滅絕。他稱走私水巨蜥主要為製作皮革及寵物貿易，難評具體走私價值，或達4至5位數字。

黃朗研稱，水巨蜥會於水源附近棲息，不時爬上岸邊或矮木，估計該條水巨蜥或爬至大帽山郊野公園或林村。雖然水巨蜥一般不會襲擊人類，但黃朗研稱該蜥類屬全球第二大蜥蜴品種，最長可達3米，除口噬外，手腳爪、尾巴也力大驚人，呼籲目擊者保持兩米距離，居民也應避免放養寵物。