明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

走失水巨蜥一周 嘉道理農場尋目擊者籲勿捕

【明報專訊】嘉道理農場暨植物園上周四（10日）走失一條1.5米雄性水巨蜥，呼籲公眾協助尋找。該園昨稱，該條水巨蜥無攻擊性，但身體強壯，受困時會奮力逃脫，提醒市民切勿捕捉。漁護署稱，若發現其蹤迹將共同組織聯合搜捕行動，並正就事件詳細調查及要求園區提交報告，再決定下步跟進。嘉道理農場暨植物園高級館長黃玉雲稱，已派員在園區內外搜索，並在水巨蜥有可能出沒的位置設置紅外線相機及肉餌。

嘉道理農場暨植物園昨於社交網站交代，該條名為Aberdeen的水巨蜥在園內爬行動物觀賞台展出逾8年，上周四於臨時展區治療腳趾傷患時，推倒圍欄一塊木板，從小縫隙溜走。該園事發後已按程序即時向有關部門報告，連日搜尋仍下落未明，而水巨蜥有遠距離覓食習性，或已離園一段距離，憂慮牠意外傷亡，呼籲公眾如有消息或目擊行蹤，可致電2483 7122、2483 7200或6713 9881聯絡園方。

不主動襲人 習性遠距覓食或已離園

漁護署回覆稱，當日傍晚6時許接獲通知，人員隨後到場了解，並引述園方稱已立即搜索，亦嘗試以誘餌把其引回展區內。署方說，該署人員當日於園區內各處視察，包括臨時展區和水巨蜥出沒地點，並提供意見，又稱當時園方認為該水巨蜥仍在園區，故集中在園區搜索，經一段時間搜索無果，園方擔心牠或已離開園區範圍，隨後於昨日公布。

黃玉雲接受本報查詢稱，園內共有兩條水巨蜥，其中Aberdeen於2015年在機場附近破獲一宗走私案件被救出，已植入晶片，從體型及重量估計，現時約13至14歲，一般壽命17至20歲。她說水巨蜥主要以腐肉為食，其次為小型哺乳動物，除非受挑釁或驚嚇，否則不會襲擊人類或貓狗。

黃玉雲稱，該園以往曾走失鸚鵡等小動物，但未曾走失蜥蜴類，而園方過去一周忙於尋找Aberdeen，且評估牠對公眾風險不高，故早前未有公布，惟至今仍不見蹤影，擔心牠意外受傷或被嚇驚才呼籲。她估計Aberdeen或會趁陽光猛烈外出曬太陽，但附近一帶很多草叢等隱蔽位，增加尋找難度。

二級瀕危物種 港郊已絕迹

香港兩棲及爬蟲協會領養部幹事黃朗研表示，水巨蜥又稱「圓鼻巨蜥」、「五爪金龍」，屬二級瀕危物種，主要分佈在東南亞國家如泰國，本港以前亦見其蹤迹，現於香港已野外滅絕。他稱走私水巨蜥主要為製作皮革及寵物貿易，難評具體走私價值，或達4至5位數字。

黃朗研稱，水巨蜥會於水源附近棲息，不時爬上岸邊或矮木，估計該條水巨蜥或爬至大帽山郊野公園或林村。雖然水巨蜥一般不會襲擊人類，但黃朗研稱該蜥類屬全球第二大蜥蜴品種，最長可達3米，除口噬外，手腳爪、尾巴也力大驚人，呼籲目擊者保持兩米距離，居民也應避免放養寵物。

相關字詞﹕走失 走私 水巨蜥 嘉道理農場暨植物園

上 / 下一篇新聞

上訴遭拒 陳辭屢稱「想講當日發生的事」 7‧21白衣人：覺得係政府叫我哋做
上訴遭拒 陳辭屢稱「想講當日發生的事」 7‧21白衣人：覺得係政府叫我哋做
同年曾穿黑衣運燃彈囚14月 求情拒闡動機
同年曾穿黑衣運燃彈囚14月 求情拒闡動機
義務急救暴動罪上訴駁回 判辭：服務對象是參與者
義務急救暴動罪上訴駁回 判辭：服務對象是參與者
黎案擬押至12‧18審 辯方索文件控方始稱5000頁
黎案擬押至12‧18審 辯方索文件控方始稱5000頁
警帶走「黃之鋒契媽」 查與羅冠聰來往
警帶走「黃之鋒契媽」 查與羅冠聰來往
偷T形街牌轉售疑犯落網 每個賣數千贓物失蹤 路署豎新式街牌頂替
偷T形街牌轉售疑犯落網 每個賣數千贓物失蹤 路署豎新式街牌頂替
談內地養老 啟明：非送長者到灣區 冀多個選擇
談內地養老 啟明：非送長者到灣區 冀多個選擇
聘婷死者妻：被告起初稱免費 後索70萬
聘婷死者妻：被告起初稱免費 後索70萬
社署：被棄雙非童交家屬照顧
社署：被棄雙非童交家屬照顧
西九倡准賣樓 學者：賣了就無難久撐 馮程發電郵稱虧損收窄 籲員工抱持信心
西九倡准賣樓 學者：賣了就無難久撐 馮程發電郵稱虧損收窄 籲員工抱持信心
未遵驗樓令收警告 唐樓騎樓塌石屎 屋署：倘進度欠佳 年底前檢控
未遵驗樓令收警告 唐樓騎樓塌石屎 屋署：倘進度欠佳 年底前檢控
屋苑泳池機房地板斷裂 救生員墮兩米傷
屋苑泳池機房地板斷裂 救生員墮兩米傷
市建局整合大數據 4萬樓狀况一目了然
市建局整合大數據 4萬樓狀况一目了然
李予信：被捕「惹關注」 獲資助參選 曾表明不贊成全盤否決財案 稱譚文豪回應黨有彈性
李予信：被捕「惹關注」 獲資助參選 曾表明不贊成全盤否決財案 稱譚文豪回應黨有彈性
稱國安法生效後 刪否決財案字眼
稱國安法生效後 刪否決財案字眼
郵輪碼頭市集首日人流疏 檔主旅客批宣傳指示不足
郵輪碼頭市集首日人流疏 檔主旅客批宣傳指示不足
歐盟報告指港自由續受侵蝕 港府斥無理攻擊抹黑 促停干預
歐盟報告指港自由續受侵蝕 港府斥無理攻擊抹黑 促停干預
陳嘉信判辭九成抄 鷹君案重審 不涉抄襲部分無重要分析 上訴庭：令人感公義未彰
陳嘉信判辭九成抄 鷹君案重審 不涉抄襲部分無重要分析 上訴庭：令人感公義未彰
入場做《唐伯虎》 長洲戲院文化區周一試業
入場做《唐伯虎》 長洲戲院文化區周一試業
何文田院舍沉降 路署：無關中九幹線工程
何文田院舍沉降 路署：無關中九幹線工程
要兩女童掀衣拍照 以籍補習教師認罪
要兩女童掀衣拍照 以籍補習教師認罪
料運輸將與灣區結合 議員倡港普及氫能
料運輸將與灣區結合 議員倡港普及氫能
屯門岸邊求援獲救 3男涉非法入境被捕
屯門岸邊求援獲救 3男涉非法入境被捕
【Emily】英AL放榜 15歲港生入牛津
【Emily】英AL放榜 15歲港生入牛津
【Emily】房署查樓少用科技靠人手 田二少搲晒頭
【Emily】房署查樓少用科技靠人手 田二少搲晒頭
【Emily】隔9年訪疆 梁美芬欣慰「回復原樣」
【Emily】隔9年訪疆 梁美芬欣慰「回復原樣」
【Emily】《施政》建議 G19倡生得愈多交稅愈少
【Emily】《施政》建議 G19倡生得愈多交稅愈少