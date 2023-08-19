警帶走「黃之鋒契媽」 查與羅冠聰來往

警方回覆稱，國安處昨在港島區帶走一名女子調查，涉嫌協助在逃人繼續從事危害國家安全行為。行動仍在進行，不排除有其他執法行動，包括拘捕；警方行動會按實際情况依法處理。

據了解，49歲的余志欣被指與香港眾志關係密切，亦被稱為前眾志秘書長黃之鋒的「契媽」。國安處昨突擊搜查余位於北角區的單位，並帶余返警署助查。羅冠聰早前涉嫌干犯煽動分裂國家罪及勾結外國或境外勢力危害國家安全罪被通緝。

最少已見5被通緝者19家人

警方國安處上月起陸續帶走8名被通緝者的在港家人協助調查，截至昨日最少曾會見19人，包括羅冠聰父母及兄長、蒙兆達兄嫂及侄兒、郭榮鏗父母及兄嫂、袁弓夷前妻與4名子女和媳婦、郭鳳儀父母，以及昨日被帶走的余志欣。8名被通緝者中剩許智峯、任建峰和劉祖廸的家人暫無消息稱被國安處帶走調查。

另外，警方國安處亦調查「Mee懲罰師」手機應用程式，稱涉嫌賺取資金並支援潛逃海外的前眾志創黨主席羅冠聰，從事危害國安活動。警方早前就該案拘捕7名前眾志骨幹成員，另帶走前常委林淳軒等3人助查。