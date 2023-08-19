上訴遭拒 陳辭屢稱「想講當日發生的事」 7‧21白衣人：覺得係政府叫我哋做

官打斷 指上訴非重審

上訴人程偉明（現64歲）去年否認暴動及串謀有意圖而傷人罪受審，暫委法官王興偉裁定暴動罪成，串謀有意圖而傷人罪脫，但改裁定較輕的串謀傷人罪成，判囚4年3個月。

「今日不說再沒機會表述」

沒有律師代表的程偉明昨於庭上多次表示「想將當日所發生嘅事，真實咁講番出嚟」，又稱若今天不說就沒有機會表述。法官彭寶琴則解釋上訴不是重審，程序上不容許上訴人講述案發情况，並詢問程就上訴理據有何補充，程反問「我都係小學程度嘅人，我邊度適合講啲咁嘅嘢？」

認是「片中人」 與上訴理據矛盾

彭官續提到，原審時辯方多番爭議案發片段拍到的人是否程偉明，程隨即稱「嗰個毋須爭議，嗰個係我嚟」，亦同意這不脗合多個上訴理由。

彭官再問是否有補充時，程偉明稱還想多說一句，表示：「因為我覺得就係政府叫我哋去做嘅啫，就係咁簡單。」彭官隨即打斷稱「我一定要停止你」，重申今天程序不適宜發表他對案件個人看法；律政司一方在庭上沒補充，採納書面陳辭。彭官即時拒絕定罪及刑期上訴許可申請。

彭官昨午頒判辭解釋裁決理由，她概括上訴理據，包括警方認人手續不公允，搜屋時亦沒搜出指稱上訴人案發時所穿衣物，又指控方呈上證人提交的手機和電腦片段，但沒呈遞該手機及電腦進一步調查；上訴人又質疑原審法官處理案件不公、不客觀，刑期亦過重。

彭官認為控方根本沒依賴認人手續作為辨認上訴人的證據，這亦非原審法官定罪基礎，至於上訴人的衣物及檢取手機等理據，彭官認為原審法官已深入分析，「其裁定無可詬病」，考慮所有相關證據後，認為原審法官「沒有申請人所謂的不公」，判刑亦無不恰當之處，拒批上訴許可。

【案件編號：CACC 196/22】

明報記者

（反修例風暴）

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