明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

料運輸將與灣區結合 議員倡港普及氫能

【明報專訊】立法會環境事務委員會上周聯同環境及生態局訪問團前往大灣區職務訪問，考察內地新能源運輸、清潔能源、可再生能源及轉廢為能技術的發展。委員會主席葛珮帆昨表示，內地已使用氫能公共交通一段時間，相信未來香港整體運輸要與大灣區結合，政府應及早將氫燃料普及化，在計劃綠色公共運輸時考慮使用氫能源。

訪問團8月7至9日期間到訪深圳、廣州及佛山，環境及生態局長謝展寰亦有隨團。葛珮帆表示，今次考察聚焦委員會現正處理的政策議題及政府即將發展的綠色項目，3天行程參觀了8個新能源運輸、清潔能源及轉廢為能項目，包括燕岭新能源產業園、佛山南海氫能館、華為數字能源安托山基地等，與局方一同考察後增強了彼此溝通，在如何推行相關項目上達成共識；又稱這些項目與市民未來生活息息相關，盼政府加強推廣及宣傳。

北上考察新能源 盼油站可充電加氫

葛又說，內地2016年起發展氫能公共交通，現已非常成熟，氫能運輸各方面亦似令人滿意，值得港府大力推動；港府近期研究東九龍綠色公共運輸，除電動車外亦應考慮氫能運輸；又期盼香港油站可加入充電及加氫服務。她稱現時煤氣公司的煤氣成分近半是氫氣，且管網覆蓋香港多地，認為應考慮及研究提取氫氣作能源，作為本港綠色能源的中期方案。

葛並提到訪問團與廣東省生態環境廳會面，就建立「無廢灣區」工作小組與其他環保合作議題交流，大家也非常認同大灣區在環境工作上需一體進行，未來在建設「無廢灣區」時需加強兩地合作，探討如何協同治理及共享能力。

相關字詞﹕葛珮帆

上 / 下一篇新聞

上訴遭拒 陳辭屢稱「想講當日發生的事」 7‧21白衣人：覺得係政府叫我哋做
上訴遭拒 陳辭屢稱「想講當日發生的事」 7‧21白衣人：覺得係政府叫我哋做
同年曾穿黑衣運燃彈囚14月 求情拒闡動機
同年曾穿黑衣運燃彈囚14月 求情拒闡動機
義務急救暴動罪上訴駁回 判辭：服務對象是參與者
義務急救暴動罪上訴駁回 判辭：服務對象是參與者
黎案擬押至12‧18審 辯方索文件控方始稱5000頁
黎案擬押至12‧18審 辯方索文件控方始稱5000頁
警帶走「黃之鋒契媽」 查與羅冠聰來往
警帶走「黃之鋒契媽」 查與羅冠聰來往
走失水巨蜥一周 嘉道理農場尋目擊者籲勿捕
走失水巨蜥一周 嘉道理農場尋目擊者籲勿捕
偷T形街牌轉售疑犯落網 每個賣數千贓物失蹤 路署豎新式街牌頂替
偷T形街牌轉售疑犯落網 每個賣數千贓物失蹤 路署豎新式街牌頂替
談內地養老 啟明：非送長者到灣區 冀多個選擇
談內地養老 啟明：非送長者到灣區 冀多個選擇
聘婷死者妻：被告起初稱免費 後索70萬
聘婷死者妻：被告起初稱免費 後索70萬
社署：被棄雙非童交家屬照顧
社署：被棄雙非童交家屬照顧
西九倡准賣樓 學者：賣了就無難久撐 馮程發電郵稱虧損收窄 籲員工抱持信心
西九倡准賣樓 學者：賣了就無難久撐 馮程發電郵稱虧損收窄 籲員工抱持信心
未遵驗樓令收警告 唐樓騎樓塌石屎 屋署：倘進度欠佳 年底前檢控
未遵驗樓令收警告 唐樓騎樓塌石屎 屋署：倘進度欠佳 年底前檢控
屋苑泳池機房地板斷裂 救生員墮兩米傷
屋苑泳池機房地板斷裂 救生員墮兩米傷
市建局整合大數據 4萬樓狀况一目了然
市建局整合大數據 4萬樓狀况一目了然
李予信：被捕「惹關注」 獲資助參選 曾表明不贊成全盤否決財案 稱譚文豪回應黨有彈性
李予信：被捕「惹關注」 獲資助參選 曾表明不贊成全盤否決財案 稱譚文豪回應黨有彈性
稱國安法生效後 刪否決財案字眼
稱國安法生效後 刪否決財案字眼
郵輪碼頭市集首日人流疏 檔主旅客批宣傳指示不足
郵輪碼頭市集首日人流疏 檔主旅客批宣傳指示不足
歐盟報告指港自由續受侵蝕 港府斥無理攻擊抹黑 促停干預
歐盟報告指港自由續受侵蝕 港府斥無理攻擊抹黑 促停干預
陳嘉信判辭九成抄 鷹君案重審 不涉抄襲部分無重要分析 上訴庭：令人感公義未彰
陳嘉信判辭九成抄 鷹君案重審 不涉抄襲部分無重要分析 上訴庭：令人感公義未彰
入場做《唐伯虎》 長洲戲院文化區周一試業
入場做《唐伯虎》 長洲戲院文化區周一試業
何文田院舍沉降 路署：無關中九幹線工程
何文田院舍沉降 路署：無關中九幹線工程
要兩女童掀衣拍照 以籍補習教師認罪
要兩女童掀衣拍照 以籍補習教師認罪
屯門岸邊求援獲救 3男涉非法入境被捕
屯門岸邊求援獲救 3男涉非法入境被捕
【Emily】英AL放榜 15歲港生入牛津
【Emily】英AL放榜 15歲港生入牛津
【Emily】房署查樓少用科技靠人手 田二少搲晒頭
【Emily】房署查樓少用科技靠人手 田二少搲晒頭
【Emily】隔9年訪疆 梁美芬欣慰「回復原樣」
【Emily】隔9年訪疆 梁美芬欣慰「回復原樣」
【Emily】《施政》建議 G19倡生得愈多交稅愈少
【Emily】《施政》建議 G19倡生得愈多交稅愈少