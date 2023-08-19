料運輸將與灣區結合 議員倡港普及氫能

訪問團8月7至9日期間到訪深圳、廣州及佛山，環境及生態局長謝展寰亦有隨團。葛珮帆表示，今次考察聚焦委員會現正處理的政策議題及政府即將發展的綠色項目，3天行程參觀了8個新能源運輸、清潔能源及轉廢為能項目，包括燕岭新能源產業園、佛山南海氫能館、華為數字能源安托山基地等，與局方一同考察後增強了彼此溝通，在如何推行相關項目上達成共識；又稱這些項目與市民未來生活息息相關，盼政府加強推廣及宣傳。

北上考察新能源 盼油站可充電加氫

葛又說，內地2016年起發展氫能公共交通，現已非常成熟，氫能運輸各方面亦似令人滿意，值得港府大力推動；港府近期研究東九龍綠色公共運輸，除電動車外亦應考慮氫能運輸；又期盼香港油站可加入充電及加氫服務。她稱現時煤氣公司的煤氣成分近半是氫氣，且管網覆蓋香港多地，認為應考慮及研究提取氫氣作能源，作為本港綠色能源的中期方案。

葛並提到訪問團與廣東省生態環境廳會面，就建立「無廢灣區」工作小組與其他環保合作議題交流，大家也非常認同大灣區在環境工作上需一體進行，未來在建設「無廢灣區」時需加強兩地合作，探討如何協同治理及共享能力。