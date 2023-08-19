要兩女童掀衣拍照 以籍補習教師認罪

借口教「肥瘦」要求掀衣 3男童在場

被告T.E.為以色列籍，被控2021年5月15日在大埔某教育中心與或向6歲女童X及7歲女童Y作出嚴重猥褻行為。他另被控翌日在粉嶺某單位管有兒童色情物品，儲存於其電腦，載有211幅相關照片及6個影像片段。

案情稱，當日下午約2時許，X及Y與另外3名男童在涉案中心房內上課，被告教授有關「反義詞」的課題，提到「肥和瘦（fat and thin）」的意思時，被告要求X掀起上衣，讓他看看X有多「瘦」，X在被告堅持下露出胸腹，亦捲低襪褲和內褲。其後被告拍下X，並贈她玩偶鎖匙扣、讓她在白板畫畫，又讚揚她勇敢。

曾問展示私處 檢過百兒童色情照

被告向Y作相同要求，Y起初拒絕，最終配合把裙子掀高至臉部，其間Y聽到相機快門聲音，相信被告拍攝3至5張相片。Y表示她也想在白板畫畫，被告提出Y需給他看私處，Y拒絕。被告拍攝期間，其餘3名男童亦在場。Y下課後將被告的要求告知父親，Y父即返回中心，透過負責人報警。被告翌日被捕，搜屋時在電腦發現涉案兒童色情物品。

【案件編號：DCCC 134/22】