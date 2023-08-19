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義務急救暴動罪上訴駁回 判辭：服務對象是參與者

【明報專訊】2019年10．1國慶日有網民發起「六區開花」示威，12人在黃大仙龍翔道一帶被捕，11人暴動罪成，其中26歲青年被裁定以義務急救員角色參與暴動囚3年3個月，他早前就定罪上訴被當場駁回。上訴庭昨頒判辭補充理由稱，對暴動者而言，撤離或帶來被捕風險，若要減低風險及在初步療傷後繼續「作戰」，留在暴動現場接受幫助是首選，而上訴人身處暴動核心範圍，不可能不清楚主要服務對象是參與暴動者。

原審區域法院法官李俊文去年4月裁定上訴人劉智峰（26歲）暴動罪成，判囚3年3個月。上訴方早前陳辭稱，上訴人是義務急救員，到場人道救援，背包內大部分是急救用品，沒鼓勵他人破壞社會安寧，質疑原審將上訴人與同案被告混為一談，錯誤排除其人道救援的可能。

法官判辭稱，相對於聖約翰救傷隊不派員到現場，以及輕傷者能前往暴動周邊地方尋求治療的情况下，上訴人選擇參與集會後仍身處暴動現場，身穿橙色印有急救字樣背心，意味他能夠和樂意在暴動中提供即時急救。

判辭續稱，令法庭無法理解是在暴動發生及連旁觀者都已離開後，沒有職責在身的上訴人卻留在現場，並展示他可向參與暴動者提供即時、可減低被捕風險的急救。上訴人或可解釋出於人道，但他沒出庭作供說出其目的。上訴庭認為原審有足夠理由裁定上訴人鼓勵當天的暴動，駁回申請。

【案件編號：CACC50/22】

（反修例風暴）

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