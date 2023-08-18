【Emily】港大經管學院延安領袖營 內地生紅軍軍服照熱傳

【明報專訊】港大經管學院喺內地舉辦「青藍工程新青年領袖營」，被發現有年輕內地生獲安排去中國共產黨「革命聖地」延安，仲著上紅軍軍服合照，相片喺內地網民同港大校友間流傳。港大經管學院回覆Emily話，今次係委託當地第三方公司搞嘅破冰活動，「事前方案只提及是文化融入的團隊拓展融冰活動」，又話「青藍工程」係疫情期間舉辦嘅短期項目，「隨着疫情結束，項目已經停辦，而參與的都是內地學生」，一直無香港學生參與。
校方話委第三方搞 已停辦
內地「鳳凰網」一度刊出，參與活動嘅團員同6名港大生喺延安參與「紅色活動」，隊員間先有個「紅色破冰之旅」，之後「學習《紅色聖地 鄉村振興》」，並由延安市鄉村振興局副局長宋李平解釋延安歷史同點樣脫貧致富，晚上睇咗「首部紅色主題沉浸情景劇《再回沿岸》」。報道話「許多同學在觀看之時都難掩感動的淚水，那一刻大家深深的被紅軍精神所感染」。Emily向港大經管學院查詢後，有關報道下架。
內媒話「紅色破冰之旅」 不久下架
翻查資料，港大經管學院2020年底起舉辦該領袖營，講明畀18至24歲「疫情原因短暫留國內的留學生群體、企業家二代」參加，毋須港大學生，而2022年申請表就詢問參加者係咪來自家族企業及職位。
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