【Emily】港大經管學院延安領袖營 內地生紅軍軍服照熱傳

校方話委第三方搞 已停辦

內地「鳳凰網」一度刊出，參與活動嘅團員同6名港大生喺延安參與「紅色活動」，隊員間先有個「紅色破冰之旅」，之後「學習《紅色聖地 鄉村振興》」，並由延安市鄉村振興局副局長宋李平解釋延安歷史同點樣脫貧致富，晚上睇咗「首部紅色主題沉浸情景劇《再回沿岸》」。報道話「許多同學在觀看之時都難掩感動的淚水，那一刻大家深深的被紅軍精神所感染」。Emily向港大經管學院查詢後，有關報道下架。

內媒話「紅色破冰之旅」 不久下架

翻查資料，港大經管學院2020年底起舉辦該領袖營，講明畀18至24歲「疫情原因短暫留國內的留學生群體、企業家二代」參加，毋須港大學生，而2022年申請表就詢問參加者係咪來自家族企業及職位。