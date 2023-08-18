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港聞

港聞二

入黨年半進心戰室 「如新人聽高層次會」

【明報專訊】案發時26歲、甫上任區議員3個月的李予信表示，加入公民黨不足一年半便獲黨內知會並出席名為「立法會選舉心戰室核心小組」的會議，會議為檢討及跟進他早前現身的「議會過半」記者會，他理解為自己會以區議員「樁腳」角色爭取市民支持，而立選籌備和他距離有點遠。法官陳仲衡關注會議摘要提及「與會者同意」，李形容他當時「好似一間公司新入職嘅員工入會議室，呢間房有立法會議員講立法會層次嘅大事」，但無決議過程。

入黨前已獲邀選區會 終答允

李予信講述2014年曾在街工實習，他於中大修讀社工學系時於公關公司兼職，2016年立會選舉李負責公民黨港島競選工作，從而認識陳淑莊及受審被告鄭達鴻，是他首次接觸公民黨。2018年尾臨近畢業，李獲鄭達鴻致電告知，公民黨正準備2019年區議會選舉，東區錦屏選區值得新人嘗試出選，李遂出席飯局和陳淑莊及賴仁彪商討。李希望為基層爭取資源，尚未加入公民黨之時同意競選。

自稱非核心圈子 不知黨友棄選

2018年底，李予信加入公民黨後是最基本的支部黨員，但他稱有許多限制，不能在會員大會投票或參選執委等。李曾擔任地區發展主任，以及當時立法會議員陳淑莊的兼職議員助理。李提到2019年社會事件期間，7月21日收到成為註冊社工的證件，11月在民建聯連任多年的錦屏選區當選區議員，翌年李上任後為被抗疫基金「遺忘」的業界爭取援助。

其間法官李運騰表示明白辯方想帶出李會和政府合作。李又稱，不屬於公民黨核心圈子（inner circle），事前對黨友黃文萱改為不參選並不知情。

（初選案）

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