指會上一邊稱否決撥款 一邊謂倘內容合理會撐 李予信：黨記招信息混合 非全反財案

記招前不知詳情 未擬選立會

案件焦點為公民黨2020年3月召開記者會宣布否決政府法案和撥款，李予信有份現身但沒發言。李予信在庭上稱，他僅獲公民黨秘書處通知出席，知悉記者會和推廣選民登記有關，「好理所當然要幫手」，事前不知記者會詳細內容，亦未想過參選立會。

李予信供稱，時任立法會議員楊岳橋、郭家麒和譚文豪在記者會表明反對所有法案、議案和撥款，郭家麒更稱若撥款「胡亂」納入警察開支，議員有責任否決；但同一時間，郭家麒稱若預算案獲市民支持，即使民主派取得35或40席都會支持，「我會形容，記者會的信息是混合的」。李認為發言者提出的一致信息，只是要求政府聽民意和推廣選民登記。

心戰室會議摘要含「國際線」

李：討論選民登記

記者會完結不久，公民黨召開「立選心戰室核心小組」會議，會議摘要包含「國際戰線」和警察撥款等字眼。有份開會的李予信供稱，會上討論與選民登記有關。法官陳仲衡質疑，若會議只關乎選民登記，就不會討論國際戰線。李予信解釋，各區市民關注事項不同，「選民唔會無啦啦走來登記，需要一啲論述」。法官李運騰稱從摘要可見，重點為該黨如何在立選贏得最多議席，選民登記只是次要議題，李不同意。

曾商排鄭達鴻後 後報名超區

李予信供稱，2020年4月至5月中之間，曾與鄭達鴻探討一同參加立選的可能，鄭曾說「排佢第二好唔好」，意指在鄭的港島立選名單排第二位，而非參加初選。李予信續供稱，只有公民黨內部知悉此事，後來他忙於處理地區事務和抗疫支援，遂向鄭表示「唔想做第二」，兩人沒達成協議。

公民黨5月底召開特別會員大會，計劃派出6張名單出選立會，港島名單只有鄭達鴻一人，無人競逐超區。李予信作供解釋，原本有意選超區的時任區議員黃文萱宣布退出，他則決定退出鄭達鴻名單，兩者屬時間巧合，沒有關係。

官關注原稱「專注地區」突變掛

不久，李予信透過公民黨徵召機制，在取得黨內區議員支持後報名參選超區。李官關注，李予信數周之前向鄭達鴻表明想專注地區工作，為何「突然變卦」（why does there a change of heart），改為有決心自行參選？辯方表示，李予信會提供較長的答案，法官陳慶偉笑言要留待今早處理。聆訊今續。

【案件編號：HCCC 69/22】

明報記者

（初選案）