指會上一邊稱否決撥款 一邊謂倘內容合理會撐 李予信：黨記招信息混合 非全反財案

記招前不知詳情 未擬選立會

案件焦點為公民黨2020年3月召開記者會宣布否決政府法案和撥款,李予信有份現身但沒發言。李予信在庭上稱,他僅獲公民黨秘書處通知出席,知悉記者會和推廣選民登記有關,「好理所當然要幫手」,事前不知記者會詳細內容,亦未想過參選立會。

李予信供稱,時任立法會議員楊岳橋、郭家麒和譚文豪在記者會表明反對所有法案、議案和撥款,郭家麒更稱若撥款「胡亂」納入警察開支,議員有責任否決;但同一時間,郭家麒稱若預算案獲市民支持,即使民主派取得35或40席都會支持,「我會形容,記者會的信息是混合的」。李認為發言者提出的一致信息,只是要求政府聽民意和推廣選民登記。

心戰室會議摘要含「國際線」

李:討論選民登記

記者會完結不久,公民黨召開「立選心戰室核心小組」會議,會議摘要包含「國際戰線」和警察撥款等字眼。有份開會的李予信供稱,會上討論與選民登記有關。法官陳仲衡質疑,若會議只關乎選民登記,就不會討論國際戰線。李予信解釋,各區市民關注事項不同,「選民唔會無啦啦走來登記,需要一啲論述」。法官李運騰稱從摘要可見,重點為該黨如何在立選贏得最多議席,選民登記只是次要議題,李不同意。

曾商排鄭達鴻後 後報名超區

李予信供稱,2020年4月至5月中之間,曾與鄭達鴻探討一同參加立選的可能,鄭曾說「排佢第二好唔好」,意指在鄭的港島立選名單排第二位,而非參加初選。李予信續供稱,只有公民黨內部知悉此事,後來他忙於處理地區事務和抗疫支援,遂向鄭表示「唔想做第二」,兩人沒達成協議。

公民黨5月底召開特別會員大會,計劃派出6張名單出選立會,港島名單只有鄭達鴻一人,無人競逐超區。李予信作供解釋,原本有意選超區的時任區議員黃文萱宣布退出,他則決定退出鄭達鴻名單,兩者屬時間巧合,沒有關係。

官關注原稱「專注地區」突變掛

不久,李予信透過公民黨徵召機制,在取得黨內區議員支持後報名參選超區。李官關注,李予信數周之前向鄭達鴻表明想專注地區工作,為何「突然變卦」(why does there a change of heart),改為有決心自行參選?辯方表示,李予信會提供較長的答案,法官陳慶偉笑言要留待今早處理。聆訊今續。

【案件編號:HCCC 69/22】

明報記者

(初選案)