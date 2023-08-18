外牆T字街牌失竊 小學：天眼曾被遮

馬頭角道多1宗 累計10牌被盜

黃錦耀表示，學校在8月7日下午收到路政署查詢，是否有將保安道T字形街牌收藏在校內，校方回覆沒有，繼而發現街牌被偷。學校其後翻查閉路電視片段，發現8月6日晚上7時35分，鏡頭突然被貼上疑似紙張，畫面漆黑一片，至翌日早上9時20分又突然可看清鏡頭畫面。黃認為有人刻意遮蓋鏡頭，並質疑閉路電視鏡頭「一路遮住，點會搵人開番？」，故預計紙張可能是被風吹走，才令閉路電視能重新拍攝。

保安道T字形街牌今年5月仍在校名旁，當時牆身是紫色。學校6月3日起進行工程，街牌位處的牆壁則於6月28日前已塗成粉紅色。校方估計街牌在學校1957年建校時已存在，黃錦耀提到，雖然街牌是政府財物，但街牌在校65年，對其有感情，對街牌突被移走感到可惜。縱使他事前不知該街牌是文物，學校多年來翻新和擴建校舍都尊重和保留街牌，「保留塊牌原汁原味」。

料創校時已存 校方藉事件教保育

學校除配合警方調查外，亦計劃就事件展開學習活動，提升學生對文物保育及對校內文物的認識。黃稱雖然遺失街牌並非好事，但能將之轉化成學習經歷，「未嘗不是一件好事」。他透露，打算在9月1日開學典禮上向學生說明事件，同月6至8日有專題探討文物保育；亦會嘗試邀請警民關係組向學生解說干犯「盜竊罪」後果。該校網站顯示，行政長官李家超是其第12屆畢業生。