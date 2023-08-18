投訴交校董會「自查」 教工會倡教局改處理方法

投訴人稱校長欺壓 校董會確認不妥無懲處

綜合教工會昨在記者會上播放羅小姐的控訴片段及接受本報訪問，她曾在石硤尾一間中學任職行政主任，至上學年完結時離職。她憶述，於2021年5月應校長要求篡改校董會會議紀錄，將一名缺席校董改為出席，但校長其後反指她出錯，並電郵通報所有校董。羅小姐指控，校長其後動輒指罵她，終在不堪壓力下患上輕度抑鬱症，須接受至少1年的治療。

翌年4月，羅小姐在醫生建議下告假，她稱校長趁她病假期間，擅自更改其校內電郵密碼，並「爆開」其辦公桌抽屜鎖頭；至她復工返校方發現座位被校方以膠條圍起，抽屜內的學校夾萬鎖匙不翼而飛，須報警處理。她曾向教育局投訴，惟局方將個案交回法團校董會跟進，最終校董會確認校長行為有不妥之處，卻無任何懲處。羅形容「有點像被校董會耍走了」，她於同年7月辭職，現已離港。

教局：按程序處理 教工會建議接觸求助人

教育局回覆稱，已按既定程序嚴肅處理上述投訴，惟有關事宜涉及個人資料，不會作出任何評論。

教工會主席黃建豪表示，現行「校本管理」政策下，教育局往往將接獲的投訴交回涉事學校的法團校董會跟進，當投訴涉及校長、校董等管理層，便容易衍生「自己查自己」，「一定不會說自己有錯」。他補充，教育局一般會在收到校董會調查報告後便結案，建議局方主動接觸不滿調查結果的求助人，避免他們「投訴無門」。