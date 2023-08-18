美食展恢復試食 展商喜旺場 婦排隊3日「衛冕」500罐鮑魚

逾百人排隊入場 下午「迫爆」

美食博覽昨晨10時開幕，早上9時半已有逾百人排隊等候入場，大部分為長者。展覽甫開幕，市民急不及待衝往心儀攤檔，搶購「1元玫瑰露」及「1毫子雞煲」等優惠貨品。至下午1時許，大批市民「迫爆」場內各條通道，不少人拖着手推車或行李箱進場。

參展商「安記海味」昨日推出一元玩遊戲送鮑魚活動，首9名入場者可以參加，勝出組別可獲500罐即食鮑魚，吸引多人圍觀。上屆美食博覽亦有參加活動並奪冠的莫女士，今年成功衛冕，勝出後舉起勝利手勢興奮歡呼，形容當刻心情是「由心而發，並非假扮」，期望明年再衛冕。

被問及如何處置數百罐鮑魚，莫女士笑言「每餐都會吃」，亦打算將部分送給親友。莫稱為了參加活動，特意本周二（15日）開始排隊，不過昨日只準備數百元購物，強調入場旨在玩遊戲。

「增購買慾」 有人一小時掃千元貨

排頭位的李先生表示，預計花數千元購買月餅、咖啡及日本產品。對於今年恢復試食，他說不會因此增加消費意欲，只會搶購平價貨品。另一入場者張太則認為，恢復試食令其購物意欲大增，她在開場後約1小時已花費約千元，行李箱裝滿帶子及牛扒等凍肉。

專售雞煲的參展商「樂婷媽媽」昨推出「1毫子雞煲」吸客，只限25人購買，吸引大批市民排隊。成功搶購雞煲的黃小姐表示，即使今年恢復試食，自己亦不會花費更多，除非是場外沒有門市的小店。

展商：開幕即有客 去年等到下午

提供免費試飲咖啡的參展商「CWY Group Company」負責人陳先生認為，今年恢復試食令入場者更願花費，昨日上午人均花費約200元。陳憶述，去年美食博覽首日下午1時才迎來首位顧客，但今年甫開幕即有人光顧，認為銷情及人流均較去年及前年好，期望銷售額增長至少三成。

另一參展商「壽桃」市場部副經理鄭小姐亦說，受惠於恢復試食，大部分人試食後都會購買，截至昨午3時銷情理想，期待周末有更多人進場。