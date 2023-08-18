應科院實習國際化 冀助港吸創科人才

多英美生 盼改港「高材讀醫」觀念

應科院的實習計劃共收到近3000份申請，經面試後選出90人，於6月至8月實習約兩個月。葉成輝稱計劃特點之一為國際化，實習生有四成來自英國，三成來自美國，亦吸納到澳洲、日本等國家的大學生。他表示對傳媒報道文憑試狀元多選擇讀醫及讀法律感不滿意，希望讓土生土長的港生及家長改變想法，「如果喜歡做科技的，可以選擇做科技」。他又說，香港有不少創科工作機會，希望透過計劃響應政府吸引人才，包括本地及海外留學生。

科研者指導研發 偕IBM微軟等合作

90名實習生當中，67人參與本科生暑期實習計劃，23人參與金融科技未來領袖學院實習計劃，會被分派到各部門，在科研人員指導下親身參與研發及出席各項交流活動，其中於金融科技領域的實習生會與7所世界知名金融企業和科技機構合作，例如數碼港、IBM及微軟。葉成輝說，學生近年或受地緣政治影響而到海外升學，科技界也不能避免，而就最近美國對華科技產業投資限制，他建議實習生畢業後考慮到亞洲工作，最希望他們回流香港。

完成金融科技未來領袖學院實習計劃的George稱，自己在美國巴布森學院（Babson College）就讀金融二年級，雖然較理工科背景的學生缺乏經驗，但於這8周學到以科技辨識「深偽」（deepfake）技術，又到訪大型銀行汲取經驗，了解如何保障網絡安全，認為計劃使自己畢業後投身本地投資銀行較有優勢。