明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

建造業首輪輸勞 申請佔配額四成

【明報專訊】本港最新失業率再微跌0.1個百分點至2.8%，重回2019年4月至6月水平，就業不足率則維持1.1%，仍有逾11萬人失業。勞工及福利局長孫玉菡預計隨着經濟復蘇，勞工市場未來數月會進一步改善。另外，建造業輸入勞工計劃首輪申請前日午夜截止，發展局收到26份申請，涉及5251個配額，即佔1.2萬個配額上限約43.8%。

失業率2.8% 孫玉菡料進一步改善

經季節性調整的失業率由今年4月至6月的2.9%，下跌至今年5月至7月的2.8%；就業不足率維持1.1%水平。勞動人口增加1.73萬，至381.97萬；總就業人數增加1.92萬，至370.8萬人；失業人數減少1900，至11.17萬。

今年5月至7月與消費及旅遊相關行業，即零售、住宿及膳食服務業合計失業率為3.7%，較今年4月至6月下跌0.3個百分點。其中零售業及住宿服務業失業率均下跌0.2個百分點，分別降至3.3%及2.8%；餐飲服務活動業亦下跌0.5個百分點至4.3%。大多數其他行業失業率亦下跌，尤其運輸業、資訊及通訊業及地產業。

申輸5251人 發展局指反映行業實况

建造業輸入勞工計劃首輪申請前日午夜截止，發展局昨稱共收到26份申請，涉及5251個輸入勞工配額，預計可於下月底或之前完成審批並公布結果。當局指業界會因應工程項目進度而決定何時提交輸入勞工申請，首輪申請配額數目佔整體配額的一部分，反映行業實際操作。發展局稱未來會按季接受尚餘配額的申請，下次申請期是今年10月，其後在每年1月、4月、7月及10月。

上 / 下一篇新聞

高院審哥球會申暫緩環評 土拓署允兩年不動工 政府方：推翻環評影響建屋 法庭應避
高院審哥球會申暫緩環評 土拓署允兩年不動工 政府方：推翻環評影響建屋 法庭應避
政府消息：暫未見用地可供發展時間有變
政府消息：暫未見用地可供發展時間有變
球會稱如皇后碼頭集體回憶 袁國強：未有幸欣賞
球會稱如皇后碼頭集體回憶 袁國強：未有幸欣賞
北都研推地花 甯漢豪：改劃後可售
北都研推地花 甯漢豪：改劃後可售
《施政》建議 新民黨倡減首置印花稅
《施政》建議 新民黨倡減首置印花稅
社區券6區缺名額 數百長者需跨區 10年試驗下月恆常化 社協：增護理資源勝「擴券」
社區券6區缺名額 數百長者需跨區 10年試驗下月恆常化 社協：增護理資源勝「擴券」
處理村屋排污投訴 地政環署食環「傾向」轉介
處理村屋排污投訴 地政環署食環「傾向」轉介
八旬婦1.2米池溺斃 救生員指池內長者早操阻視線
八旬婦1.2米池溺斃 救生員指池內長者早操阻視線
聘婷死者女：被告稱患癌因缺愛 「心靈課」助搵番
聘婷死者女：被告稱患癌因缺愛 「心靈課」助搵番
獨行獅山 男子墮50米亡
獨行獅山 男子墮50米亡
理大研究倡整合過渡屋簡屋 建議劃一租金 中央統籌
理大研究倡整合過渡屋簡屋 建議劃一租金 中央統籌
多稱鄰里關係佳 過渡屋戶盼延租期
多稱鄰里關係佳 過渡屋戶盼延租期
應科院實習國際化 冀助港吸創科人才
應科院實習國際化 冀助港吸創科人才
棚架竹插穿菜檔帳篷 東主頭傷
棚架竹插穿菜檔帳篷 東主頭傷
美食展恢復試食 展商喜旺場 婦排隊3日「衛冕」500罐鮑魚
美食展恢復試食 展商喜旺場 婦排隊3日「衛冕」500罐鮑魚
「郵輪碼頭市集」啟用 盼供青年文創
「郵輪碼頭市集」啟用 盼供青年文創
投訴交校董會「自查」 教工會倡教局改處理方法
投訴交校董會「自查」 教工會倡教局改處理方法
千元誘上門「玩貓」 經紀姦女生囚8年
千元誘上門「玩貓」 經紀姦女生囚8年
外牆T字街牌失竊 小學：天眼曾被遮
外牆T字街牌失竊 小學：天眼曾被遮
警刑毁閉路電視 判罰款兼賠償
警刑毁閉路電視 判罰款兼賠償
指會上一邊稱否決撥款 一邊謂倘內容合理會撐 李予信：黨記招信息混合 非全反財案
指會上一邊稱否決撥款 一邊謂倘內容合理會撐 李予信：黨記招信息混合 非全反財案
入黨年半進心戰室 「如新人聽高層次會」
入黨年半進心戰室 「如新人聽高層次會」
「天下制裁」兩人暴動罪成 一人罪脫 官批警錯漏多
「天下制裁」兩人暴動罪成 一人罪脫 官批警錯漏多
旅巴隧道中起火 駛出疏散即變火海
旅巴隧道中起火 駛出疏散即變火海
大灣區GBA專題：灣區去年31日酷熱 史上次高 港高溫日數破紀錄 52天至少33℃
大灣區GBA專題：灣區去年31日酷熱 史上次高 港高溫日數破紀錄 52天至少33℃
灣區手記：一日出證 ／文：尚東美
灣區手記：一日出證 ／文：尚東美
【Emily】盈盈肚皮仍無消息 內地專家來港協助
【Emily】盈盈肚皮仍無消息 內地專家來港協助
【Emily】港大經管學院延安領袖營 內地生紅軍軍服照熱傳
【Emily】港大經管學院延安領袖營 內地生紅軍軍服照熱傳
【Emily】段崇智做環太平洋大學聯盟主席
【Emily】段崇智做環太平洋大學聯盟主席
【Emily】靈活行日均300人用 少數客晚間需以「座」換「企」
【Emily】靈活行日均300人用 少數客晚間需以「座」換「企」
【Emily】李家超赴廚藝學院 學為餸菜點睛
【Emily】李家超赴廚藝學院 學為餸菜點睛