建造業首輪輸勞 申請佔配額四成

失業率2.8% 孫玉菡料進一步改善

經季節性調整的失業率由今年4月至6月的2.9%，下跌至今年5月至7月的2.8%；就業不足率維持1.1%水平。勞動人口增加1.73萬，至381.97萬；總就業人數增加1.92萬，至370.8萬人；失業人數減少1900，至11.17萬。

今年5月至7月與消費及旅遊相關行業，即零售、住宿及膳食服務業合計失業率為3.7%，較今年4月至6月下跌0.3個百分點。其中零售業及住宿服務業失業率均下跌0.2個百分點，分別降至3.3%及2.8%；餐飲服務活動業亦下跌0.5個百分點至4.3%。大多數其他行業失業率亦下跌，尤其運輸業、資訊及通訊業及地產業。

申輸5251人 發展局指反映行業實况

建造業輸入勞工計劃首輪申請前日午夜截止，發展局昨稱共收到26份申請，涉及5251個輸入勞工配額，預計可於下月底或之前完成審批並公布結果。當局指業界會因應工程項目進度而決定何時提交輸入勞工申請，首輪申請配額數目佔整體配額的一部分，反映行業實際操作。發展局稱未來會按季接受尚餘配額的申請，下次申請期是今年10月，其後在每年1月、4月、7月及10月。