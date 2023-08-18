理大研究倡整合過渡屋簡屋 建議劃一租金 中央統籌

房局下周推過渡屋一筆過搬遷資助

理工大學賽馬會社會創新設計院昨發表《有效推進香港過渡性房屋供應研究》的中期研究成果，指本港過渡房屋計劃是目前全球採用組裝合成建築法的房屋計劃中，屬規模最大、發展速度最快及社會參與度最廣。凌嘉勤認為成功主要是非政府機構積極響應政府號召。房屋局表示歡迎報告肯定過渡房屋的成效。

凌認為，簡約公屋與過渡房屋本質一樣，故建議政府未來應整合兩者，例如劃一兩者租金、設立中央統籌系統、推廣項目、審查資格和潛在住戶的跨項目轉介等，亦可參考簡約公屋的做法，由政府負責興建，再邀請有經驗機構合作營運。

倡辦睇樓團 助過渡屋戶遷北都

凌嘉勤曾任上屆政府創新與統籌辦事處港深合作策略規劃顧問，協助推動《北部都會區發展策略》。他建議政府協助入住北區和元朗區過渡房屋的住戶，未來在北都落戶。他說，北都是未來主要房屋供應區域，隨着經濟活動增多，未來工作崗位會愈來愈多時，亦會有愈來愈多人入住，建議政府多帶基層市民去「睇樓」，吸引他們在那裏落地生根。本報昨向房屋局查詢有關建議，未獲回應。

此外，凌嘉勤建議將過渡房屋納入整體房屋政策、統一單位設計，以及盡早籌劃「組裝合成」組件重用方案，以長期保持機制運作，滿足本港住屋需要。

社協稱紓營運壓力 籲保留社區工作

有份參與興建及營運過渡房屋項目的社區組織協會，其副主任施麗珊表示歡迎政府負責建屋、統一申請輪候隊、維修和管理大廈等工作，而整合簡約公屋和過渡房屋可減輕非政府機構的營運壓力，並拉近兩者租金，有利機構自負盈虧。

立法會房屋事務委員會副主席梁文廣表示，簡約公屋和過渡房屋兩者推出的背景不同，功效未必完全一樣，但未來要避免產生「高低配」的錯覺，建議政府在未來過渡房屋計劃，可邀請如房協等機構審批住戶資格，增撥資源予非政府機構做社區配套。