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港聞

港聞二

理大研究倡整合過渡屋簡屋 建議劃一租金 中央統籌

【明報專訊】政府拓建逾2萬個過渡房屋及約3萬個簡約公屋單位，服務對象皆為現居於不適切居所的家庭。理大賽馬會社會創新設計院總監凌嘉勤昨就過渡房屋可持續性提出一系列政策建議，包括整合過渡房屋和簡約房屋以拉近租金、協助住戶未來落戶北部都會區等。房屋局回應稱扣除過渡房屋住戶獲發現金津貼後，兩者租金差距不遠；並指下周推出「過渡房屋住戶特別津貼」，一筆過資助搬遷開支。負責營運過渡房屋的組織支持政府整合兩類房屋，但保留組織的社區工作。

房局下周推過渡屋一筆過搬遷資助

理工大學賽馬會社會創新設計院昨發表《有效推進香港過渡性房屋供應研究》的中期研究成果，指本港過渡房屋計劃是目前全球採用組裝合成建築法的房屋計劃中，屬規模最大、發展速度最快及社會參與度最廣。凌嘉勤認為成功主要是非政府機構積極響應政府號召。房屋局表示歡迎報告肯定過渡房屋的成效。

凌認為，簡約公屋與過渡房屋本質一樣，故建議政府未來應整合兩者，例如劃一兩者租金、設立中央統籌系統、推廣項目、審查資格和潛在住戶的跨項目轉介等，亦可參考簡約公屋的做法，由政府負責興建，再邀請有經驗機構合作營運。

倡辦睇樓團 助過渡屋戶遷北都

凌嘉勤曾任上屆政府創新與統籌辦事處港深合作策略規劃顧問，協助推動《北部都會區發展策略》。他建議政府協助入住北區和元朗區過渡房屋的住戶，未來在北都落戶。他說，北都是未來主要房屋供應區域，隨着經濟活動增多，未來工作崗位會愈來愈多時，亦會有愈來愈多人入住，建議政府多帶基層市民去「睇樓」，吸引他們在那裏落地生根。本報昨向房屋局查詢有關建議，未獲回應。

此外，凌嘉勤建議將過渡房屋納入整體房屋政策、統一單位設計，以及盡早籌劃「組裝合成」組件重用方案，以長期保持機制運作，滿足本港住屋需要。

社協稱紓營運壓力 籲保留社區工作

有份參與興建及營運過渡房屋項目的社區組織協會，其副主任施麗珊表示歡迎政府負責建屋、統一申請輪候隊、維修和管理大廈等工作，而整合簡約公屋和過渡房屋可減輕非政府機構的營運壓力，並拉近兩者租金，有利機構自負盈虧。

立法會房屋事務委員會副主席梁文廣表示，簡約公屋和過渡房屋兩者推出的背景不同，功效未必完全一樣，但未來要避免產生「高低配」的錯覺，建議政府在未來過渡房屋計劃，可邀請如房協等機構審批住戶資格，增撥資源予非政府機構做社區配套。

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