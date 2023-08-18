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聘婷死者女：被告稱患癌因缺愛 「心靈課」助搵番

【明報專訊】美容中心女負責人涉於3年間向3名患癌的病人提供「回春療法」等自然療法，並建議不要服藥，其中二人停藥後去世。女負責人否認3項未經註冊而從事內科執業罪，案件昨於區院續審。其中一名死者的女兒供稱，被告在會面期間表示癌症病人「好多時都係缺乏愛」，若上療程之一的「心靈課」，可協助病人「搵番愛」。

被告趙淑儀（63歲）所涉3罪指稱，她2013年11月19日至2016年2月5日間在銅鑼灣邊寧頓街廣旅集團大廈17樓聘婷國際有限公司（下稱「聘婷」）無牌從事內科執業。3名事主為陶寶富、徐劍雄及鍾少琼，分別患胰臟癌、肝癌、血癌及濕疹；3人各自接受被告治療，共花約300萬元，首二人停藥後病逝。

陶寶富女兒陶麗詩昨續作供，稱2014年12月10日與父親首次在「聘婷」會見被告，被告稱癌症病人「好多時係缺乏愛」，並指示父親拿着磁石，父親照辦後，被告稱磁石出現金色，代表身體有好轉，建議二人購買療程；療程包括上「心靈課」，被告解釋可「幫爸爸找回愛」，令「心靈更加好」。

陶麗詩稱，被告亦建議其父親服用益生菌、食刀豆、做適量運動、停服抗生毒和安眠藥等，避免身體積聚毒素；被告言談間提及一名康復病人，指可安排他與父親見面，以得到多些鼓勵，被告又說康復路上不能單靠她，病人也要配合，「最緊要有愛、有能量」。審訊今續。

【案件編號：DCCC 320/22】

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