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港聞

港聞二

八旬婦1.2米池溺斃 救生員指池內長者早操阻視線

【明報專訊】87歲老婦2018年在維園游泳池游泳，在深1.2米的多用途池遇溺，送院不治，死因研訊昨日召開。事發當日在多用途池更台當值的救生員供稱，當時看不到事主，因有多名長者站在池內做早操，「望不到情况，有視線阻隔」，否則他應看到池內所有人。根據死因裁判官點算，當時有約30名長者在池內做早操。另外，兩名原在池邊巡邏的救生員其間曾因不適，留在休息室。研訊今續。

死者何桂珍（終年87歲）的女兒黃雪芬昨日供稱，母親是家庭主婦，一直健康，能自行出外買餸，70歲開始鍛煉腿部，每天到泳池游泳，但她不擅游泳，只懂「狗仔式」、「撐吓撐吓」。黃稱母親曾在電車跌倒，但事發時已康復。

根據庭上證供，事發8月17日早上，有16名救生員在維園游泳池當值。

救生員朱啓彰供稱，早上6時半至7時，他在多用途池巡邏，7時轉到多用途池的更台當值；走上更台20多秒後，有泳客叫救命、稱有人暈倒，他遂敲鐘並跳下水，與幾名泳客一同將事主抬到池邊，當時她面部發紫、已無呼吸，其他同事亦到場協助急救。

兩巡邏員不適曾休息

另有兩名在多用途池旁邊巡邏的救生員，分別因頭痛及感冒，獲上司黃新明批准到工作休息室服藥。

救生員曾召銘供稱，當日近7時步出休息室時聽到鐘聲，多名同事前往多用途池，他隨即緊隨協助，他未能判斷事主是否有呼吸，但目睹她曾嘔吐及咳嗽；有救生員為事主做心肺復蘇急救，曾召銘則協助組裝自動體外心臟去顫器（AED），機器判斷毋須為事主電擊。救生員一直為事主急救及供氧，直至救護員到場接手。

官睇片點算 池內30長者

死者家屬關注在水中做早操的泳客會否影響救生員工作，另一名在池邊巡邏的救生員李文豪稱，泳客早操時會拍起水花，亦會一同數拍子，故會阻隔視線及發出聲響。死因裁判官觀看影片時點算，約有30名長者在池內做早操。

【案件編號：CCDI-900/18（DK）】

（死因研訊）

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