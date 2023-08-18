處理村屋排污投訴 地政環署食環「傾向」轉介

公署倡設跨部門小組互補

針對村屋排污設施欠妥投訴，環保署可從有否造成污染或錯駁污水至雨水渠角度跟進；食環署可調查有否造成衛生滋擾；地政總署則可從是否構成違反地契內排污條款採取行動。

7年年均逾千投訴

公署發現，過去7年（2016至2022年）地政總署接獲最多投訴，平均每年918宗，2017至2022年間曾發出兩宗警告信；同時該署沒備存分項數據，導致難以監察個案進度。食環署年均接獲98宗，確立個案2宗，曾發出3封勸諭信及6封「妨擾事故通知」， 不遵通知可罰1萬元；環保署年均接獲280宗，發勸諭或警告次數介乎61至153次，未曾檢控。

公署表示，3個部門跟進投訴各有限制，如食環署需查明原因才可發通知，環保署難舉證污染，地政總署要徵詢法律意見才可採取執契行動，整體過程需時，結果各部門傾向轉介其他部門跟進；地政總署收投訴後主要只轉介，未重視其執管角色，而環保署和食環署各自巡查後，未必將有用資料轉交其他部門。

幾經轉介 有個案耗逾年

公署舉例，2016年1月有市民向環保署投訴某村屋化糞池有污水滲出，環保署做色水測試後證實滲漏，該署其實早一年已就同一村屋涉改動渠管問題轉介地政總署，但問題未見改善，地政總署沒證據顯示違地契，又將個案轉介至食環署；最終地政總署至2017年3月才就環保署查出有滲漏向業主發警告信，兩個月後業主交報告顯示已修正，前後耗時約1年4個月。

另一個案顯示，2018年某村屋後巷沙井因淤塞滲污水，3個部門聯合視察，確認沙井出水口設計有問題，維修後仍有污水滲出，環保署認為業主維修未妥，促地政總署按地契要求業主糾正，多次發勸諭信的地政總署則認為事件涉污染，食環署則稱屬渠管設計問題。

趙慧賢稱，現行監察機制無實質措施確保業主履行處理排污責任，往往「出事」後才行動，認為政府部門應合作做好預防工作，研究制訂具體措施，令業主切實履行責任。

（申訴署報告）