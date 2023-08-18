社區券6區缺名額 數百長者需跨區 10年試驗下月恆常化 社協：增護理資源勝「擴券」

離島黃大仙沙田元朗

兩類服務均供不應求

公署發現，截至去年底社區券計劃提供4191個日間護理中心服務名額，選擇中心為本及混合模式服務使用者共3518人，正在《中央輪候冊》輪候者有1771人，合共5289人。報告引述社署回覆，一個中心為本服務名額可由多於1名持券人不同時段或日子使用，故4000多個總名額「未必不足以應付」5000多人需求。

公署按一個名額可服務1.5名長者計算，發現18區有6區名額不足，包括東區、南區、黃大仙、沙田、離島區及元朗（見圖）。公署稱，理解日間護理中心須提供指定交通安排，本港土地供應亦有限，服務單位難增服務供應，只有少數提供跨區服務，「較難達至各區供求平衡」。

至於家居為本服務，截至去年底則有12,689個社區券名額，持券者及《中央輪候冊》輪候者共9035人，調查指出全港亦有6區供不應求。因服務單位可提供跨區服務，公署認為互補不足下，各區供求情况「應屬平衡」。整體而言，離島、黃大仙、沙田、元朗4區兩類服務均供應不足。

公署分析社區券使用率，第三階段（2020年10月起）計劃起，社區券有8000個申請名額；公署稱社署自第三階段起邀請所有輪候冊上合資格長者申請，並簽發比名額更多的社區券，截至去年底發出有效社區券10,046張，6851人正使用；以使用人數佔申請名額計，使用率為86%，較第二階段的約60%增加，認為使用率正逐步改善。

約7000人使用佔比八成

有服務單位兩年無更新空缺

公署同時發現，截至2020/21年度累計獲券者中，有逾兩成領券後未用服務便因離世或獲編配資助服務等，離開社區券計劃，建議增加宣傳社區券；惟該署在網頁搜尋，發現10間服務單位中一半無更新服務名額空缺，最長兩年多無更新。

社協幹事阮淑茵表示，社區券為輪候資助服務長者提供多一個服務選擇，原意好但成效低，因計劃運作較複雜，需長者主動聯絡服務單位選購服務，不排除長者有券也不識用，且服務供應追不上整體需求，要本已體弱多病的長者跨區不理想，故認為比起擴展社區券，政府應撥資源提升整體服務名額。

社署：恆常後一人可選兩單位

社署回應稱接納並積極跟進建議，截至上月底有7377名長者接受社區券服務，預計下月計劃恆常化後，受惠人數將由現時8000增至2025/26年度的1.2萬，屆時持券人可由僅限一個服務單位，增至於兩個單位選購服務，並有新系統供實時查閱社區券使用狀况及搜尋認可服務單位。

（申訴署報告）