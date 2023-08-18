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《施政》建議 新民黨倡減首置印花稅

【明報專訊】特首李家超將於10月發表《施政報告》，新民黨建議進一步減免港人首次置業的印花稅，樓價600萬元或以下物業的從價印花稅劃一為100元。新民黨主席葉劉淑儀強調，該黨並非建議「一刀切撤辣」挽救地產市場，而是協助市民「上車」。該黨又提出研究放寬規管代母服務，以鼓勵市民生育。

新民黨昨向李家超提交《施政報告》建議書，建議首置樓價600萬或以下物業，從價印花稅劃一為100元，料受惠者最多節省13.5萬元；現時適用於該政策的物業樓價為300萬或以下。《施政報告》去年提出，合資格海外人才居港7年後，可獲退還買家印花稅及新住宅印花稅，新民黨建議調整措施，改為規定倘居港7年期滿前出售首置物業才扣除稅款，以吸引人才來港。

建議放寬代母規管 鼓勵生育

本港人口老化，新民黨建議檢討現行對代母服務的法例規管以鼓勵生育，包括為持牌醫療機構發出可安排代母的牌照。葉太稱，現時本港對代母的規管較海外嚴格，例如只允許夫婦使用自己的卵子尋求代孕，她說倘開放收費代孕服務或引起道德爭議，但認為可研究放寬夫婦使用不屬於自己的精子或卵子代孕。

新民黨同時提出劃一新、舊制公務員的退休年齡至65歲，紀律部隊統一延至60歲退休，並推動高等院校及私人企業延長退休年齡。

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