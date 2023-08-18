政府消息：暫未見用地可供發展時間有變

前土供成員料可追回前期程序

劉振江認為，政府承諾兩年內不動工，已考慮到各種因素，甚至包括建屋項目可能遭法律挑戰，時間上仍有機會「達標」，不過政府早前已表明，會在環評程序下檢視發展項目佈局和密度，他預料建屋量會由原先計劃1.2萬伙減至約8000伙，難維持原先訂下1.2萬伙的目標。

根據發展局未來10年可供發展土地供應預測，粉嶺高球場局部發展用地預計2025/26年度可供發展，可於長策第六至十年度（2028/29至2032/33）提供1.2萬伙，爭取2029年落成。發展局長甯漢豪上月曾稱，高球場項目因環評報告要修訂發展密度，將導致完成規劃時間延遲1年，但仍能在10年內提供公營房屋。

長春社：需檢視佈局 如期成疑

長春社公共事務經理吳希文認為，政府稱高球場擬建屋土地在兩年內不會動工，只是反映現實，因項目正面對司法挑戰，加上政府需要一年跟進環評報告獲批的附帶條件，包括檢視房屋佈局、高度和密度等，即使通過規劃程序，仍要向立法會申請撥款，可否如期2025/26年動工成疑問。