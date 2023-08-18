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政府消息：暫未見用地可供發展時間有變

【明報專訊】粉嶺高球場環評覆核案，代表政府的資深大律師袁國強昨引述土拓署稱兩年內不會在擬議建屋地段展開工程。前土地供應專責小組成員、資深測量師劉振江表示，長策顯示高球場發展用地預計可供發展年度為2025/26年，雖然距現時不足兩年，相信政府仍有機會追回一些前期規劃的程序，以符合長策時間表。政府消息稱，暫未見粉嶺高球場用地可供發展時間有變。

前土供成員料可追回前期程序

劉振江認為，政府承諾兩年內不動工，已考慮到各種因素，甚至包括建屋項目可能遭法律挑戰，時間上仍有機會「達標」，不過政府早前已表明，會在環評程序下檢視發展項目佈局和密度，他預料建屋量會由原先計劃1.2萬伙減至約8000伙，難維持原先訂下1.2萬伙的目標。

根據發展局未來10年可供發展土地供應預測，粉嶺高球場局部發展用地預計2025/26年度可供發展，可於長策第六至十年度（2028/29至2032/33）提供1.2萬伙，爭取2029年落成。發展局長甯漢豪上月曾稱，高球場項目因環評報告要修訂發展密度，將導致完成規劃時間延遲1年，但仍能在10年內提供公營房屋。

長春社：需檢視佈局 如期成疑

長春社公共事務經理吳希文認為，政府稱高球場擬建屋土地在兩年內不會動工，只是反映現實，因項目正面對司法挑戰，加上政府需要一年跟進環評報告獲批的附帶條件，包括檢視房屋佈局、高度和密度等，即使通過規劃程序，仍要向立法會申請撥款，可否如期2025/26年動工成疑問。

相關字詞﹕粉嶺高球場

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