高院審哥球會申暫緩環評 土拓署允兩年不動工 政府方：推翻環評影響建屋 法庭應避

覆核排期5月 官稱今年底有空

法官高浩文聽罷陳辭後表示，於下周五休假前頒布書面判辭，裁定是否批准暫緩執行之命令。至於政府一方要求提前處理司法覆核聆訊，法官稱今年11及12月間有空檔，聆訊日期有待各方商議決定。翻查司法機構資料，本案司法覆核正審已排期2024年5月9日開庭處理，預料審訊需時3天。

司法覆核入稟方為香港哥爾夫球會，答辯方為環保署長，土拓署列作有利害關係方。哥球會一方由資深大律師余若海代表；答辯人一方由前律政司長、資深大律師袁國強代表。法官昨透露，他並非哥球會員，亦從未到訪粉嶺高球場。

哥球會一方陳辭稱，粉嶺高球場環評報告出現缺失，在3個事項上違反進行環評程序的技術備忘錄（Technical Memorandum）及研究概要，分別是高球場的舊場為文化遺產、場內有古樹名木及瀕危的動植物品種，在相關法例要求下應保育。

球會稱非拖建屋 應研保育

余若海續稱，環評報告認可舊場為文化遺產，如提及舊場建於20世紀初、高球場發展的黃金時代，惟環評報告錯誤地評估發展項目對舊場作為古蹟的影響；一旦樹木被認證為古樹名木後便不得砍伐或移植，但環評報告欠缺評估場內樹木，目前被收回土地上植有80棵未經註冊古樹，其位置與發展項目中最少8幢公屋的位置重疊，以及舊場內有38棵全球珍稀瀕危的野生中國水松、瀕危品種的飛蛾及蝙蝠棲居，需平衡生態影響。

余又稱，哥球會明白土地於租約完結後要交回政府管理，哥球會並非想藉司法覆核迫使政府續租土地予高球場，亦非為拖延項目發展，而是指出高球場環評報告出錯，讓當局在暫緩執行決定期間再加檢視工作。

政府：環評出錯不代表無法環保

政府一方認為法庭毋須頒下暫緩執行命令，稱土木工程拓展署願承諾在24個月內或法庭有最終裁決前，不在涉及收回土地的9.5公頃擬建屋用地做任何前期建築工作。袁國強認為，即使哥球會推翻環保署通過環評報告的決定，但法例沒規定當局需重新研究新的環評報告，環保署可沿用已有環評報告，質疑入稟方司法覆核的意義。

袁又稱，即使環評報告出錯，並不代表政府無法解決相關環保問題，但若法庭終判哥球會勝訴，政府或需推倒重來，另覓地興建房屋，影響公共房屋發展，認為法庭要避免延誤出現。

法官休庭前表示，需時考慮雙方陳辭故押後裁決，頒布判辭前會繼續臨時暫緩執行署長決定。

【案件編號：HCAL1258/23】

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