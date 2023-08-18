高院審哥球會申暫緩環評 土拓署允兩年不動工 政府方：推翻環評影響建屋 法庭應避

【明報專訊】政府下月將收回粉嶺高球場32公頃土地，香港哥爾夫球會上月入稟司法覆核，要求推翻環保署長有條件批准高球場環評報告的決定。高等法院昨開庭處理臨時暫緩執行環評程序的申請。政府一方透露土木工程拓展署承諾兩年內不在收回土地上做任何前期工程，但若法庭終判哥球會勝訴，推翻環評，政府或需推倒重來，另覓地興建房屋，影響公共房屋發展，認為法庭要避免延誤出現。哥球會則稱並非想藉覆核拖延建屋項目。
覆核排期5月 官稱今年底有空
法官高浩文聽罷陳辭後表示，於下周五休假前頒布書面判辭，裁定是否批准暫緩執行之命令。至於政府一方要求提前處理司法覆核聆訊，法官稱今年11及12月間有空檔，聆訊日期有待各方商議決定。翻查司法機構資料，本案司法覆核正審已排期2024年5月9日開庭處理，預料審訊需時3天。
司法覆核入稟方為香港哥爾夫球會，答辯方為環保署長，土拓署列作有利害關係方。哥球會一方由資深大律師余若海代表；答辯人一方由前律政司長、資深大律師袁國強代表。法官昨透露，他並非哥球會員，亦從未到訪粉嶺高球場。
哥球會一方陳辭稱，粉嶺高球場環評報告出現缺失，在3個事項上違反進行環評程序的技術備忘錄（Technical Memorandum）及研究概要，分別是高球場的舊場為文化遺產、場內有古樹名木及瀕危的動植物品種，在相關法例要求下應保育。
球會稱非拖建屋 應研保育
余若海續稱，環評報告認可舊場為文化遺產，如提及舊場建於20世紀初、高球場發展的黃金時代，惟環評報告錯誤地評估發展項目對舊場作為古蹟的影響；一旦樹木被認證為古樹名木後便不得砍伐或移植，但環評報告欠缺評估場內樹木，目前被收回土地上植有80棵未經註冊古樹，其位置與發展項目中最少8幢公屋的位置重疊，以及舊場內有38棵全球珍稀瀕危的野生中國水松、瀕危品種的飛蛾及蝙蝠棲居，需平衡生態影響。
余又稱，哥球會明白土地於租約完結後要交回政府管理，哥球會並非想藉司法覆核迫使政府續租土地予高球場，亦非為拖延項目發展，而是指出高球場環評報告出錯，讓當局在暫緩執行決定期間再加檢視工作。
政府：環評出錯不代表無法環保
政府一方認為法庭毋須頒下暫緩執行命令，稱土木工程拓展署願承諾在24個月內或法庭有最終裁決前，不在涉及收回土地的9.5公頃擬建屋用地做任何前期建築工作。袁國強認為，即使哥球會推翻環保署通過環評報告的決定，但法例沒規定當局需重新研究新的環評報告，環保署可沿用已有環評報告，質疑入稟方司法覆核的意義。
袁又稱，即使環評報告出錯，並不代表政府無法解決相關環保問題，但若法庭終判哥球會勝訴，政府或需推倒重來，另覓地興建房屋，影響公共房屋發展，認為法庭要避免延誤出現。
法官休庭前表示，需時考慮雙方陳辭故押後裁決，頒布判辭前會繼續臨時暫緩執行署長決定。
【案件編號：HCAL1258/23】
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