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大灣區GBA專題：灣區去年31日酷熱 史上次高 港高溫日數破紀錄 52天至少33℃

【明報專訊】大熱天時，今年夏天高溫似乎比去年更甚，本港天文台長陳栢緯早前受訪亦預料，今年本港平均氣溫會成為十大高溫紀錄。其實整個大灣區也令人感覺一年比一年熱，根據《2022年粵港澳大灣區氣候監測公報》，去年平均高溫日數達30.8，為有紀錄以來第二多，僅次2021年。

按年降0.8℃ 各月溫差大

粵港澳大灣區氣候監測公報是廣東省氣象局、香港天文台及澳門地球物理暨氣象局自2018年起聯合編製公布。最新一份公報指出，去年大灣區9+2城市冷熱分明，全年平均氣溫22.7℃，較2021年的23.5℃低，但各月平均氣溫冷熱明顯。而且全年平均高溫日數（當日最高氣溫至少35℃）達30.8，較常年（1991至2020年平均值）的19.4天高出11.4天，為有氣象紀錄以來第二多，只低於2021年的39天。換言之，大灣區已連續兩年出現歷來罕見的持續高溫日數。

其中，香港及東莞去年高溫日數同為有氣象紀錄以來最多，香港曾錄得最高氣溫36.1℃，日間最高氣溫至少33℃的日子有52天，亦是有氣象紀錄以來第二多。

7至8月25天持續高溫 平均最高37.9℃

值得留意的是，大灣區去年7月9日至8月2日出現持續25天的大範圍高溫天氣，其間平均最高氣溫37.9℃，錄得歷史同期日數最長高溫天氣紀錄；7月25日，廣州花都及佛山南海更錄得39.3℃及39.2℃。綜觀去年7月，香港錄得21天酷熱天氣及25天熱夜（當晚最低氣溫至少28℃）天氣，均為有氣象紀錄以來最多的月份，而自7月9日起錄得連續21個熱夜，也刷新香港紀錄。

暴雨多常年1日 颱風影響偏弱

降雨方面，去年大灣區平均暴雨日數（當日降雨量至少50毫米）為9.6，較常年多1日。4月1日至9月30日的汛期，大灣區平均降雨量1506.6毫米，與常年同期接近。全年出現12次區域性暴雨，其中3次為颱風所致。

說到颱風，去年第22號颱風尼格於11月3日登陸珠海市香州區沿海地區，較常年遲37天，亦是1975年以來登陸大灣區最晚的一個颱風。整體而言，去年颱風共造成大灣區直接經濟損失2.28億元人民幣，幸未有人員死亡或失蹤，《公報》形容影響總體偏弱。

明報記者

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