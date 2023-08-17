傳被控 高志活促港府澄清 警：任何拘捕依法交代罪行

【明報專訊】《星島日報》本月初引述消息稱警方國安處已針對《國殤之柱》創作者、丹麥藝術家高志活（圖）制定拘捕行動，並研判啟動《港區國安法》第55條將案件交由駐港國安公署行使管轄權，再移交內地審訊。本報未能證實有關消息。高志活上周五（11日）向港府、保安局及警務處官員發信，要求澄清是否會向他提出檢控、是否曾計劃或已發出逮捕令等，並於昨日公開信件。警方回覆本報稱，採取任何行動均會按實際情况依法處理；拘捕時，警方會告知被捕者所干犯罪行。
傳將移交內地審訊
對報道「非常驚訝」
高志活的公開信分別發送至特區政府、保安局長鄧炳強、警務處長蕭澤頤及副處長（國家安全）簡啟恩。高志活在信中表示，從傳媒報道得悉國安處已針對他制定拘捕行動和研判移交內地審訊，並指自己對此感到「非常驚訝」。他稱2012年起就未曾到過香港，亦沒有在港做任何犯罪活動，唯一活動是促成多項藝術展覽。
稱2012年起沒來港沒犯法
高志活要求港府澄清是否會對他提出檢控及相關指控內容、是否計劃或已發出逮捕令，並問及歸還雕塑《國殤之柱》進展等問題。他認為，如有逮捕令理應提出指控，惟至今未獲告知任何指控，故期望有關部門在14日內澄清。
本報向保安局及警方查詢有關傳媒報道提及的拘捕行動是否屬實、高志活涉嫌干犯什麼罪名，警方昨統一回覆時未有正面回應，稱採取任何行動均按實際情况依法處理，又稱在拘捕時，警方會告知被捕者所干犯罪行。
國安處今年5月持法庭手令採取搜查行動，在元朗區檢取一件與一宗「煽動他人顛覆國家政權罪」案件有關的證物，據了解證物為《國殤之柱》。