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港聞

港聞二

陳展浚指柯耀林沒讀戴文章 前稱曾談論戴主張 控方質疑

【明報專訊】民主派「35+」初選案昨踏入第107天審訊。區政聯盟前召集人、被告柯耀林的選舉經理陳展浚接受控方盤問時稱，自己沒有閱讀戴耀廷撰寫關於「立會過半」和「攬炒」文章，以他所知，柯耀林亦沒閱讀戴的文章；不過，控方就質疑柯耀林曾指戴耀廷不再談及否決預算案。

另外，控方就帖文問陳展浚，柯耀林有否表示並非提倡攬炒的一分子，被法官批評盤問方式。陳展浚作供完畢，預料今日輪到參加超級區議會初選的被告、公民黨李予信出庭自辯。

在控方律政司高級檢控官陳穎琛盤問下，陳展浚稱，他與柯耀林相識10年，關係緊密。陳展浚供稱自己沒有出席新界東協調會議，他引述出席首次會議的柯耀林稱，席間有人因恩怨起爭執，柯當時因距離遠而聽不到爭拗內容，認為浪費時間，遂提早離開；而有份爭執的陳緯烈來自將軍澳青年力量，和柯所屬將軍澳民生關注組為競爭對手。

官質疑初選預180萬 但無人手開會

據陳所知，首次會議提及初選目的爭取五大訴求，而柯沒有發言；柯得悉新東共識包括目標議席，但陳不清楚是否在柯離開前達成共識。陳續供稱，柯缺席第二次會議，亦沒派代表開會，因為競選團隊成員當時出席區議會會議，所以「無人手」，惹法官陳慶偉關注，柯耀林打算花上至少180萬元參加初選及正式選舉，卻不派人前往會議。

沒移除墨落聲明帖文

認為國安法不追溯言論

陳展浚自言沒閱讀戴耀廷所寫文章，亦指柯耀林也不感興趣、無閱讀戴的文章。然而，控方質疑陳之前供稱，柯耀林曾指戴耀廷不再談及否決預算案；陳回應稱，柯耀林是從新聞覺得戴不繼續講述否決財案。陳又表示，對於2020年6至7月的初選記者會無印象，不知戴講過初選違反國安法的風險，團隊認為柯被DQ風險較細。陳展浚稱國安法生效後，團隊在文宣用字更小心，但沒移除柯耀林關於聯署「墨落無悔」聲明的帖文，「我哋認為7月1日之前嘅嘢，國安法係唔會追究」。陳又不認為聯署的設計圖片反映柯和抗爭派有連繫，指柯當時不認識發起聲明的鄒家成。

指柯婉轉反攬炒

地區直選不便直言

至於柯耀林的帖文提到「我知道參選甚至如果當選，已經一半踏入監牢」，控方問陳展浚，為何柯認為自己會違法，惟遭陳官打斷。控方改問，柯曾否表明不是提倡攬炒的一分子；陳官再批評是「很差的問題」，法官李運騰亦指問題毫無用處，無助控方舉證。陳官遂改問，柯有否明言不支持攬炒；陳展浚稱，團隊內部討論和通過與衛生服務界劉凱文合作，婉轉地表達了反對攬炒，惟在地區直選則不方便直言。

【案件編號：HCCC69/22】

（初選案）

相關字詞﹕墨落無悔 蘋果日報 戴耀廷 柯耀林 35+初選

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