石膏擺設藏毒寄港 港泰聯手拘4人

共檢12公斤海洛英 另檢可卡因

香港警方及泰國緝毒部門經調查後，前日採取共同「收網」行動。香港警方毒品調查科人員前日早上搜查元朗屏山一間村屋，在單位發現一隻被打爛的石膏獅子擺設及3塊懷疑海洛英磚。單位內另有3隻完整石膏獅子擺設，警員打開後發現內藏共7塊懷疑海洛英磚，10塊磚共重3.5公斤。

警員拘捕單位內兩名分別38歲李姓及26歲羅姓本地男子，涉嫌販毒。同日，警員搜查李男位於元朗的住所，另外檢獲387克懷疑霹靂可卡因。兩男至昨晚仍被扣查，被暫控一項「串謀販運危險藥物」罪，今早提堂。

泰國緝毒部門人員則在曼谷檢獲24塊共重8.4公斤懷疑海洛英磚、一批包裝工具及一個製造石膏獅子擺設的模具。泰國人員拘捕兩名分別28歲郭姓及29歲李姓香港女子，正在扣查。

料在港招人赴泰取貨寄運

香港警方與泰國緝毒部門相信，涉案販毒集團在港招募成員，安排他們到泰國取毒品、包裝及寄貨。警方相信4名被捕人在販毒集團擔當不同角色，包括招募及安排他人到泰國提取毒品、在泰國收藏毒品寄回香港，以及在港接收及儲存毒品等。

本港毒品調查科行動組總督察湛耀光認為，販毒集團趁疫情緩和及通關，安排成員到海外直接收貨，並以五花八門收藏方式企圖將毒品混入本港。警方會繼續加強與內地及海外執法機構交流情報，全力打擊毒品販運。