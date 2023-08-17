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消遣後載友歸 私家車自炒司機亡 受傷4友兩危 疑涉酒駕

【明報專訊】觀塘茶果嶺道昨清晨發生致命車禍，一輛私家車自炒撞向石壆，車上5人受傷，消防員要鋸開車頂才能救人。21歲男司機送院證實不治，另外4名男乘客中3人昏迷送院，其中兩人截至昨晚情况危殆。據悉5人較早前食飯消遣，初步懷疑涉及酒後駕駛。

昨清晨約6時20分，一輛私家車沿茶果嶺道往油塘方向行駛，駛至將藍隧道口近藍田交匯處左彎位時，突然失控撞向右邊石壆，車頭嚴重撞毁，車上5男全部受傷，司機被困車廂。消防接報到場拯救，流動醫療隊亦到場協助，4名乘客先後獲救，分別由多輛救護車送院。

司機被夾1.5小時 消防鋸車頂營救

被困21歲男司機古浩銘夾於座位與軚盤之間昏迷，消防需拆開車門及鋸開車頂，約1.5小時後救出，他身體多處受傷，昏迷由救護車送往將軍澳醫院，同日上午9時許證實不治。據悉5人為朋友，事發前一晚於旺角區食飯消遣，其後死者駕駛私家車接載朋友，初步懷疑涉及酒後駕駛。

私家車4名乘客中，22歲鄭姓男子頭部受傷、26歲何姓男子胸口受傷，兩人昏迷送往伊利沙伯醫院治理，至昨晚鄭情况危殆、何情况嚴重；22歲李姓男子手受傷，昏迷送往聯合醫院治理，情况危殆；20歲張姓男子輕傷，清醒送往將軍澳醫院治理，情况穩定。東九龍總區交通部特別調查隊正調查案件，呼籲目擊者提供資訊。

網上流傳一段閉路電視片段，拍到涉事私家車以高速直撞石壆，零件碎片飛脫，車輛彈起。該方向行車線當時沒有其他車輛，對面線一輛客貨車見狀即收慢。

鄰居稱「好乖」嘆可惜

死者與姊姊及父母居於大埔公屋單位，一名年長女鄰居稱看着死者長大，得知死訊後表示「死囉，個細路好乖，見到我會叫『婆婆早晨啊』」，對其離世感可惜。另一鄰居形容死者外表肥肥白白，同樣稱他「好乖」，又稱死者一家四口均有正職，死者父親任職食環署司機、母親在街市工作，兩父子看似兄弟。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

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