美食展電腦節暑期最後搶灘 港人外遊回歸 展商看好消費

五豐行信可新舊客齊吸

今屆美食博覽同期亦會舉行「家電．家居．博覽」、「美與健生活博覽」，其中美食博覽有逾700間展商。本報記者昨午到會場觀察，大部分展商正密鑼緊鼓準備，不乏出售日本食品及海味的展商，大部分展商產品定價較門市便宜。

五豐行營銷部總經理潘嘉瑩表示，雖然多年未有參展，但五豐行擁有一批老顧客，加上今年恢復試食，相信可吸引新舊顧客，故對今年銷情感樂觀。潘說，攤檔除了可供試食米線，亦推出1元迷你玫瑰露優惠，只限今明兩日首百名入場者，更會出售全球首售的桂花味白兔糖。

展商：日水產去年底捕獲安全

港府上月稱一旦日本啟動排放核污水，會即時禁止10個都縣的水產品進口。隆順環球海產銷售及市場部經理張煒隆表示，攤檔售賣的日本急凍水產捕獲期為去年底，強調食品「絕對安全」。張又說，雖然市民的消費券或已用盡，但今屆展覽恢復試食，相信市民願意在場內消費，料今屆銷情會較去年增一成。

另外，「香港電腦通訊節2023」將於本月25至28日在灣仔會展舉行，逾200間參展商參展，設約800個展位。香港電腦商會將向每名購票入場者派發10至500元不等的場內購物禮券，大會亦會在4日展期推出20份、以20元出售的手提電腦及手提電話等電子產品供入場者搶購。

電腦商會料銷售增一成

香港電腦商會主席許健生表示，今次電腦通訊節為暑假檔期最後一個展覽，相信不少在暑假外遊的港人已返港，期望今屆人流與去年相若，可達50萬至60萬人次。許又說，上屆電腦節銷售額達3.3億元，而今屆大部分展商都有推出優惠，期望今屆銷售額可增一成。

電子產品代理商鵬勃電子有限公司銷售主管吳國輝表示，今年受惠本港疫情後社會復常，市民消費意欲大增，加上主辦單位推出多項優惠吸客，料今年銷情較往年增兩至三成，人流會更勝往年。