晴報下月中停刊 攻網媒 學者引例指難殺出血路 「須獨特才吸引」

另有消息稱，《iMoney智富雜誌》亦即將由一書兩冊變為一書一冊。

消息：iMoney縮至一書一冊

《晴報》昨早在facebook宣布，經濟日報集團因應市場發展，將於9月15日出版最後一期《晴報》實體版報章，其後全面轉型為網上媒體，又稱日後將強化健康、娛樂及家庭生活資訊。

《晴報》昨午召開員工大會，主要向員工交代後續出版、遣散費等安排。有員工透露，公司將遣散25名負責日常報紙營運的員工，主要涉港聞、財經版記者，及編輯和美術；遣散費將按勞工法例處理。該員工說，同事在會上表現平靜、無特別不滿，有個別同事問及集團內部會否吸納被遣散員工。

《晴報》2011年7月創刊，初期發行量為每天50萬份，至2018年統計發行量約45萬份。集團旗下消閒周刊《U Magazine》上周亦宣布下月結束印刷版，而網站繼續運作。集團旗下仍有《經濟日報》及《iMoney智富雜誌》兩份印刷刊物。

員工：遣散編採美術25人

隨着《晴報》下月停刊，本港主要免費報剩下《頭條日報》、《am730》、《香港仔》、《英文虎報》。中大新聞與傳播學院教授蘇鑰機認為讀者現趨向透過手機吸收資訊，令免費報廣告收入減少，建議其他免費報可透過「獨有」的專欄作家，將其演化成報章的賣點。

至於網上平台，蘇認為須有獨特和深入內容才能吸引讀者，另引海外例子指曾有紙媒轉戰網上平台後變得「無聲無息」或被邊緣化，他料《晴報》轉型後仍難「殺出血路」。

翻查經濟日報集團最近一份業績公告，廣告收入主要來自旗下數碼平台及印刷刑物，並提到第五波疫情爆發及緊縮財政狀况，使本地需求及營銷活動蒙受巨大壓力，而旗下印刷刊物廣告收入大幅下跌；2022/23年財政年度的廣告收入約5.5億元，較對上財政年度下跌2%。

蘇鑰機：資訊濫 好嘢係要錢

蘇鑰機補充，讀者獲取新聞資訊的渠道雖不斷演化，但實際需求未有減少，而發展網上平台絕非壞事，但寄語讀者在資訊氾濫的互聯網應學習「精明地」接受資訊，包括避免只接受同溫層、立場一致的資料。他指社交媒體不乏二手、未有審核把關的新聞，指讀者要有心理準備接受「好嘢係要收錢」。