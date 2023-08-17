大坑西邨九成接受重建 203租戶不符回遷資格

平民屋宇稱，目前已完成1212個租戶回遷資格審核，下階段將集中支援租戶搬遷及開展重建工程前期工作，包括以個案形式由平民屋宇安排駐邨社工隊協助有特別需要支援的租戶處理搬遷的需要、在邨內舉辦物業租賃講座，由專業人士向居民講解最新租賃資訊，以至住宅租賃流程及注意事項等。

為確保重建工程如期開展，平民屋宇稱已按照一般地盤建築程序，委託工程顧問公司在邨內前期土地勘測；顧問公司稱將按法定要求，在工程期間採取適切紓緩措施。

重建津貼 豁免計入長生津縮綜援資產入息

平民屋宇又稱，聆聽部分租戶意見後，優化簽署法律文件及發放津貼的安排，包括提前7月20日定期安排律師駐邨辦理簽署法律文件、以家庭成員為單位平均分配獲批的津貼總額；社署亦就租戶正領取綜援及長者生活津貼酌情安排，因重建而獲得的各項津貼豁免計算為資產及入息，消除受影響租戶疑慮。

大坑西邨租戶最後搬遷限期於明年3月屆滿，若重建工程於明年展開，預計完成年份由2027年延至2029年。