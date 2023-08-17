議員：教界潛規則 合約未生效回校工作 教總接15教師求助

教總會長余綺華稱，教師在非合約期回校前，應了解自己身分是否「僱員」，如否，即屬「訪客」，不會獲支薪，以及只能受到第三者保險保障。工聯會立法會議員梁子穎稱，教師合約生效前回校工作的問題存在多年，形容或是教育界潛規則，建議校方可為新入職或轉職教師購買臨時意外保險，由校方及教師互相協商訂立承保額。

教局：教師有意見應與學校商討

教育局昨回覆，教師一般會工作至學期完結（即8月31日），故此，學校會聘請準教師或轉職教師由新學年起填補空缺，他們暑假期間回校，主要為新學年做籌備工作，例如開會或備課，惟學校不應要求教師在僱傭合約生效前履行恆常職務。局方稱，如教師對工作安排有任何意見，應主動向學校提出並商討雙方均可接受的方案，以保障個人權益及釐清相關責任。

教育局表示，已為資助學校購買「綜合保險計劃」，保障範圍涵蓋已與資助學校簽訂合約並在聘任日期生效時由教育局津貼支付薪金的準教師及轉職教師。