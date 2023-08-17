郵輪碼頭開5000呎手信市集 逾20本地品牌參與 賣蝦醬花茶盼「打造迷你香港」

業界調查發現郵輪職員盼購特色紀念品

香港郵輪及遊艇業協會的總部設在啟德郵輪碼頭，楊梓呈向本報表示，本身自恢復郵輪服務已有商討舉辦市集，協會早前調查發現，外國郵輪職員大多只希望購買簡單且有特色的紀念品，故決定以超市形式，於碼頭2樓一個約5000呎的空間舉辦市集，由碼頭提供貨架及場地，參與的商號只需提供貨品，毋須派出人手及租金，只需分成拆帳一半及提供5000元保證金。

楊梓呈表示，不少品牌主動聯絡，已招募逾20個港式品牌進駐，包括連鎖品牌及小店，例如鯉魚門紹香園、香港電車等，提供紀念品、精品、禮物、食品及乾貨，「例如有售賣蝦醬及花茶的小店」。她說，市集主要為展示香港特色文化元素，打造「迷你香港」，證明香港「有自己手信」，而非其他碼頭商場只有外國奢侈品牌。市集亦會有彩虹邨樂高（LEGO）作品供入場人士打卡，營業時間為上午10時至晚上9時，暫定營運至11月30日，屆時再檢討會否延長。

載4500旅客海洋光譜號周六抵港

第二次跨部門會議商討交通接駁

另外，為改善郵輪乘客抵港後交通接駁安排，政府日前召開第二次跨部門會議，由政務司副司長卓永興主持。會議就「海洋光譜」號本周六再訪港制定預案。政府發言人稱，海洋光譜號4500名旅客訪港，其中約1100人會參與郵輪公司安排的岸上行程，餘下3400人主要利用公共交通往不同目的地觀光。按旅遊事務署要求，郵輪公司會分流乘客下船，船上提供交通資訊及事先了解旅客交通選擇。公共交通將有3條特別巴士線，其中兩條當日特別開設，包括往尖沙嘴的20R及往港鐵觀塘站的25R；22R線會繼續營運往返港鐵啟德站，預計3線每半小時接載900人次。

3條特別巴士線往觀塘尖沙嘴

料每半小時接載900人次

碼頭續提供3條免費穿梭巴士路線及加班，接駁金鐘站及花園道纜車站，以及前往旺角的兩條線維持不變，原往尖沙嘴路線改為只往返西九文化區及港鐵九龍站；3條穿梭巴士線每半小時可應付250人次。至於的士，原已落實的加強措施將會繼續，包括即時通訊系統預告、加強電台廣播等，另續向的士司機派發50元石油氣優惠券等。

明報記者