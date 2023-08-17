【Emily】藝術家用裸眼3D效果 海鮮「跳上水」 中環街市AI活化舊魚檔

團隊根據魚檔嘅歷史圖片佈置場景，包括水缸上面嘅木桶、包裝用嘅鹹水草等。至於魚檔枱面，團隊用咗幾個月製作50幾條「魚」，逐條上色，還原魚嘅光澤同質感，連保鮮用嘅「碎冰」都係電影級道具，高度還原魚檔擺設。黃宏達話，𠵱家流行「裸眼3D」，團隊於是透過人眼嘅視覺，喺平面上塑造魚缸嘅立體感，呢個3D裸視嘅立體裝置，可以見到「魚」喺缸內游來游去，仲會不時「跳出水」。

設互動裝置 可同「檔主」自拍

魚檔另一互動裝置，市建局搵咗一名員工扮演「釗記號」檔主嘅孫，仲會現場演繹魚販會講嘅對白，同主動邀請參觀市民「自拍」。黃宏達話透過電影特效，將實時互動同預先錄製嘅片段結合，市民可以即時喺鏡頭見到自己，同昔日嘅檔主同框影相，用手機scan完QR Code後仲會即刻收到張自拍相。佢話時下年輕人多着重用手機，呢種互動媒體正適合用於保育工作，重現1950年代場景之餘，又可吸引更多市民。