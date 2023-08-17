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港聞

港聞二

中大醫院5G 網絡 病人儀器實時定位

【明報專訊】前年開院的中大醫院以智慧醫院為發展方向，配合5G網絡及物聯網技術等，開院以來推出實時定位系統、讓未能親身探病的家屬與病人得以視像對話的「資訊娛樂系統」等。中大醫院行政總裁馮康表示，相關科技無疑有助減省營運成本和提升效率，惟科技不斷發展，「不清楚（發展智慧醫院）最後的終點」，只能朝着現有基礎不斷改善、摸索方向完善服務。

設地理圍欄 離指定範圍即提醒

中大醫院為全港首間無線網絡、藍牙及超寬帶（UWB）網絡全覆蓋的醫院，開院以來透過上述技術建立不同創新科技系統，包括可查看病人位置的實時定位系統。該院解釋，主要會為感染新冠、患認知障礙的長者，嬰兒及其母親提供具定位功能的手帶；另會為部分門診病人提供可定位、推送訊息的平板，提醒病人取藥和面見醫生等。

該院亦可透過系統為個別病人建立個人化的「地理圍欄」，若病人離開指定範圍，系統將即時向醫護發出提醒警號。該院稱，試過於餵奶時段未能找到初生嬰兒的母親，幸透過系統發現母親正於醫院餐廳用膳。此外，醫院各角落配備輪椅、鹽水架等流動儀器，為幫助醫護需要時更快找到儀器，亦已在上述儀器加設具有定位功能的晶片。

伙華為設實驗室 研病房科技

為進一步發展智慧醫院，中大醫院與華為日前簽署戰略合作備忘錄，進一步探討推動醫療技術臨牀應用，華為亦在院內設立聯合創新實驗室，研究在病房內設立病人體徵檢測、防跌感應系統等技術。

至於建立智慧醫院進度為何，馮康稱科技發展迅速，難預料發展終點。中大醫院早前向政府申請延期還款，被問有否充足資源發展院內科技，他稱現時投放在信息系統的資源均於原有財政預算範圍內。

今年初有病人在公院候診期間在殘廁倒斃，惹外界關注公院智慧醫院發展。華為亞太運營商業務部首席營銷官徐速表示，發展智慧醫院需基礎設施配合，若要改造現有醫院，將需整體重新規劃，「挑戰會很大」，但認為香港已有很多醫院正朝智慧醫院方向改造。馮康稱發展智慧醫院除講求基建和技術配合，另講求「人與機器能否成功接合」，過程需時間及實踐解決。

相關字詞﹕徐速 華為 馮康 定位系統 智慧醫院 香港中文大學醫院

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