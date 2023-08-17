明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

35施政報告建議 鄉局促樓市撤辣

【明報專訊】特首李家超繼續就10月發表的《施政報告》諮詢各界意見，昨與鄉議局會面。鄉議局主席劉業強促請政府撤銷樓市「辣招」，並期望透過新田科技城規劃推動城鄉共同發展。他透露，鄉議局上周就釋放祖堂地問題展開諮詢，預計10月向政府提交最終報告。民主思路昨亦提交《施政報告》建議，冀政府及公營機構牽頭聘請因反修例運動入獄的更生人士。

盼新田科技城城鄉共同發展

鄉議局多名代表昨與李家超會面，共向政府提出35項建議。劉業強於會後表示，近期本港樓市疲弱，政府需考慮樓市「辣招」是否已失卻意義，認為現時是「撤辣」最佳時機，盼穩定樓市並增加市民消費力。就北部都會區發展，劉業強說新田科技城最新規劃仍將城鄉分隔，政府未有藉此釋放鄉郊發展潛力，當中位於規劃地帶中央的多條村落未納入發展，政府應考慮共同發展城鄉。劉業強稱，新田科技城部分土地屬魚塘地及棕地，對於業權人及租客等造成影響，冀當局顧及土地使用者生計，提供重置等替代方案。

政府2021年提出釋放新界祖堂地加快土地供應，鄉議局上周展開大規模諮詢，建議只要多於75%祖堂成員贊成，即可出售祖堂地，劉業強昨預計10月向政府提交最終報告。

民主思路倡政府帶頭聘反修例更生者

民主思路昨日亦與李家超會面提交《施政報告》建議，提出除紀律部隊以外的政府部門及公營機構，應牽頭聘請因反修例運動入獄的更生人士，以鼓勵私人企業跟隨。民主思路又建議政府將精神健康問題納入職安健法例，以及加快推出國家憲法教育課程。

未來兩個周日辦地區諮詢 僅限獲邀者

另外，政府將於一連兩個星期日舉行《施政報告》地區諮詢會。首場諮詢會下周日（20日）上午在筲箕灣愛秩序灣官立小學舉行，第二場則在後周日（27日）上午於沙田官立中學舉行。特首政策組回覆查詢，預計共有逾200名來自不同背景市民參與諮詢會。

據悉諮詢會安排與去年相若，由當局邀請市民出席，分為上下兩節，首部分由出席者向官員發表意見，然後與官員分組討論，料會觸及創科、文化體育及旅遊、醫療、社福等政策範疇。港台將全程直播諮詢會。對於諮詢會僅限獲邀者出席，新思維立法會議員狄志遠質疑會變得形式化、「圍爐取暖」，不利政府爭取民心。他認為，現時社會秩序改善，諮詢會應盡量開放予市民自由報名參加。

上 / 下一篇新聞

消遣後載友歸 私家車自炒司機亡 受傷4友兩危 疑涉酒駕
消遣後載友歸 私家車自炒司機亡 受傷4友兩危 疑涉酒駕
聘婷死者女：被告謂曾患癌 禱後悟療法
聘婷死者女：被告謂曾患癌 禱後悟療法
石膏擺設藏毒寄港 港泰聯手拘4人
石膏擺設藏毒寄港 港泰聯手拘4人
過路13歲童捱的士撞危殆
過路13歲童捱的士撞危殆
未來科學大獎內地包攬 表揚訓練AI技術 促成ChatGPT AlphaGo
未來科學大獎內地包攬 表揚訓練AI技術 促成ChatGPT AlphaGo
陳展浚指柯耀林沒讀戴文章 前稱曾談論戴主張 控方質疑
陳展浚指柯耀林沒讀戴文章 前稱曾談論戴主張 控方質疑
傳被控 高志活促港府澄清 警：任何拘捕依法交代罪行
傳被控 高志活促港府澄清 警：任何拘捕依法交代罪行
出租Tesla直插麵包舖 司機女店員送院
出租Tesla直插麵包舖 司機女店員送院
高空墜鐵枝插死六旬婦 裝修工提堂
高空墜鐵枝插死六旬婦 裝修工提堂
郵輪碼頭開5000呎手信市集 逾20本地品牌參與 賣蝦醬花茶盼「打造迷你香港」
郵輪碼頭開5000呎手信市集 逾20本地品牌參與 賣蝦醬花茶盼「打造迷你香港」
議員：教界潛規則 合約未生效回校工作 教總接15教師求助
議員：教界潛規則 合約未生效回校工作 教總接15教師求助
大坑西邨九成接受重建 203租戶不符回遷資格
大坑西邨九成接受重建 203租戶不符回遷資格
建造業首輪申輸3910外勞 佔配額上限1/3 商會料兩三季用盡促研加碼
建造業首輪申輸3910外勞 佔配額上限1/3 商會料兩三季用盡促研加碼
人口數字較2月公布多14萬 統計處：通關後大量居民流入
人口數字較2月公布多14萬 統計處：通關後大量居民流入
英推BNO優先簽證服務 中方促停干涉內政
英推BNO優先簽證服務 中方促停干涉內政
中大醫院5G 網絡 病人儀器實時定位
中大醫院5G 網絡 病人儀器實時定位
晴報下月中停刊 攻網媒 學者引例指難殺出血路 「須獨特才吸引」
晴報下月中停刊 攻網媒 學者引例指難殺出血路 「須獨特才吸引」
美食展電腦節暑期最後搶灘 港人外遊回歸 展商看好消費
美食展電腦節暑期最後搶灘 港人外遊回歸 展商看好消費
涉假證佔用政府車位半年 郵差保釋今答辯
涉假證佔用政府車位半年 郵差保釋今答辯
海關財富組升格調查科 擴編五成 針對洗黑錢
海關財富組升格調查科 擴編五成 針對洗黑錢
裝修工涉姦繼孫女 曾窺事主母親睡覺
裝修工涉姦繼孫女 曾窺事主母親睡覺
涉港鐵站外襲擊少女 高級督察4000元保釋
涉港鐵站外襲擊少女 高級督察4000元保釋
高院外牆3處被塗鴉
高院外牆3處被塗鴉
大灣區GBA專題：善用乘車優惠 最少4元可往返深圳
大灣區GBA專題：善用乘車優惠 最少4元可往返深圳
【Emily】藝術家用裸眼3D效果 海鮮「跳上水」 中環街市AI活化舊魚檔
【Emily】藝術家用裸眼3D效果 海鮮「跳上水」 中環街市AI活化舊魚檔
【Emily】回應表決出席率 林新強：料議員會檢點啲
【Emily】回應表決出席率 林新強：料議員會檢點啲
【Emily】訪橫琴澳門社區 李慧琼話學到嘢
【Emily】訪橫琴澳門社區 李慧琼話學到嘢
【Emily】特首同歐盟使節午餐 帶埋負責經貿常秘
【Emily】特首同歐盟使節午餐 帶埋負責經貿常秘
【Emily】警隊二把手退休 寄語同袍要有「心思」
【Emily】警隊二把手退休 寄語同袍要有「心思」
【Emily】食雲南「魔幻菇」 耶倫令京食店熱爆
【Emily】食雲南「魔幻菇」 耶倫令京食店熱爆