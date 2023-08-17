35施政報告建議 鄉局促樓市撤辣

盼新田科技城城鄉共同發展

鄉議局多名代表昨與李家超會面，共向政府提出35項建議。劉業強於會後表示，近期本港樓市疲弱，政府需考慮樓市「辣招」是否已失卻意義，認為現時是「撤辣」最佳時機，盼穩定樓市並增加市民消費力。就北部都會區發展，劉業強說新田科技城最新規劃仍將城鄉分隔，政府未有藉此釋放鄉郊發展潛力，當中位於規劃地帶中央的多條村落未納入發展，政府應考慮共同發展城鄉。劉業強稱，新田科技城部分土地屬魚塘地及棕地，對於業權人及租客等造成影響，冀當局顧及土地使用者生計，提供重置等替代方案。

政府2021年提出釋放新界祖堂地加快土地供應，鄉議局上周展開大規模諮詢，建議只要多於75%祖堂成員贊成，即可出售祖堂地，劉業強昨預計10月向政府提交最終報告。

民主思路倡政府帶頭聘反修例更生者

民主思路昨日亦與李家超會面提交《施政報告》建議，提出除紀律部隊以外的政府部門及公營機構，應牽頭聘請因反修例運動入獄的更生人士，以鼓勵私人企業跟隨。民主思路又建議政府將精神健康問題納入職安健法例，以及加快推出國家憲法教育課程。

未來兩個周日辦地區諮詢 僅限獲邀者

另外，政府將於一連兩個星期日舉行《施政報告》地區諮詢會。首場諮詢會下周日（20日）上午在筲箕灣愛秩序灣官立小學舉行，第二場則在後周日（27日）上午於沙田官立中學舉行。特首政策組回覆查詢，預計共有逾200名來自不同背景市民參與諮詢會。

據悉諮詢會安排與去年相若，由當局邀請市民出席，分為上下兩節，首部分由出席者向官員發表意見，然後與官員分組討論，料會觸及創科、文化體育及旅遊、醫療、社福等政策範疇。港台將全程直播諮詢會。對於諮詢會僅限獲邀者出席，新思維立法會議員狄志遠質疑會變得形式化、「圍爐取暖」，不利政府爭取民心。他認為，現時社會秩序改善，諮詢會應盡量開放予市民自由報名參加。