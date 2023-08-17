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建造業首輪申輸3910外勞 佔配額上限1/3 商會料兩三季用盡促研加碼

【明報專訊】建造業輸入勞工計劃首輪申請昨截止，發展局稱截至昨午5時共接獲11份申請，涉3910名輸入勞工，即佔1.2萬配額上限約32.6%，料下月底或之前完成審批，首批外勞最快今年第四季抵港。香港建造商會會長林健榮認為申請數字符合預期，而由於承建商會按工程進度分批申請外勞，按首輪申請數字推算，料兩三季內配額會用盡，促政府持續檢視需否加大配額。有工會料僅輸入近4000人對本地工人影響不大，但憂如再擴大，工友日後難加薪。

料下月底完成審批 最快下季抵港

計劃下承建商可就紮鐵工等29個技術工人工種，以及土地測量員等18個技術人員工種申請輸入外勞。發展局昨沒透露接獲什麼工種申請，今日將公布更多申請數據。計劃每季開放申請，下輪申請期10月1日開始。

稱小工程同缺人 商會盼放寬限制

林健榮指出，聘請外勞成本大，承建商不太願意輸入外勞，惟考慮到工程延誤罰款更高才申請，難評論首輪申請數字屬多或少，因不同工程對工種需求不同，而各工種缺人情况不一。林說，申請數字多寡亦受當局主要接受逾10億元公營工程申請所限，惟小工程及私人工程同樣缺人，冀當局可在考慮對社會影響後放寬條件。

工會憂港工難加薪 商會：工程量大

香港建造業註冊專門工種職工會聯會理事長周聯僑認同申請數字屬意料之內，料勞動市場引入近4000名外勞對本地工人影響不大，惟若增至逾1.2萬名，工友或難再每年加薪。

林健榮則認為本港未來工程量龐大，有外勞亦不夠人開工，不認為本地工人會失去競爭力；又說工人按通脹加薪屬合理，但如工資僅因市場缺人被搶貴，受影響反是普通市民，因政府工程超支最終由納稅人支付。

香港建造業分包商聯會會長伍新華估計，會申請外勞主要是未開工的工程，而因外勞需於獲批後一年內到港，料承建商會按工程進度分批申請，今輪或主要申請打樁、紮鐵及釘板等前期工程所需工種。林健榮稱不同類型工程各有規劃，前中後期工序不同，料各工種均會有人申請輸入。

伍新華又稱，據其了解，申請輸勞的承建商傾向安排外勞入住元朗潭尾方艙醫院改建的中央宿舍，因在工地建宿舍成本大，事後拆卸不值，寧代外勞交租。

相關字詞﹕建造商會 輸入外勞 建造業

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