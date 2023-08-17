大灣區GBA專題：善用乘車優惠 最少4元可往返深圳

明報記者 劉敬華

愈來愈多港人平日也會北上深圳消費，尤其是已退休的長者，頻繁的往來下，交通開支難以忽視，如何節省出遊大灣區內地城市車資近日成為熱話，於網上更不乏長者以4元往返深圳及香港的建議。儘管目前60歲或以上長者於本港乘搭大部分公共交通工具均可享有2元乘車優惠，惟優惠並不涵蓋港鐵上水至羅湖一段，其中65歲或以上長者於此路段只可獲半價優惠，而60至64歲長者於此車程路段更不設優惠，需要支付成人車資。僅此段路程的成人單程車資已達25.7元，65歲或以上長者的單程車資亦達12.9元，來回車資最少也逾20元。若以此車費北上深圳，即使內地消費比較低，也未必能抵消於本港的車費開支。

港島往返深圳最低車費8元

60歲或以上長者如能善用本港的2元乘車優惠，以4元往返深圳及香港並非天方夜譚，基於目前不乏往來跨境口岸的巴士及小巴路線提供長者2元乘車優惠，如城巴的蓮塘快線B7及B8，以及專線小巴59S等，惟這些往來跨境口岸的巴士及小巴路線起點往往設在新界，意味只有居於這些區域的長者方有機會以4元來回香港及深圳。不過，即使長者家住港島，若能善用2元乘車優惠乘港鐵或巴士至相關巴士站，也可以低至4元的單程價格，即以8元來回往返深圳與香港，惟車程或會較長，路線也較轉折。至於未滿60歲人士，利用相關巴士專線也有可能減低北上深圳的車資（見表）。

深圳持指定證件可免費乘車

更重要的是，目前長者暢遊大灣區內地城市有機會享用到內地城市惠及一眾長者的乘車優惠，要留意部分城市或交通工具需要長者持有指定證件方可獲得優惠。以深圳為例，本港年滿60歲或以上長者於深圳乘坐地鐵，只需於入閘及出閘時到各地鐵站的免費專用通道，向職員出示回鄉證，職員查核證件資料無誤後，便可免費乘搭。至於在深圳乘坐公交車，即巴士，本港年滿60歲或以上長者若要享有免費搭車優惠，則需要持有深圳頤年卡或港澳居民居住證，上車時需透過公交車上的讀卡機讀取頤年卡或港澳居民居住證，方可免費乘坐。

深圳頤年卡，即「智慧養老頤年卡」，根據深圳市民政局網站內的資訊，智慧養老頤年卡是一張政府養老服務電子身分憑證卡，集身分識別、敬老優待、政策津貼發放、銀行儲蓄卡、公共交通出行服務等多功能於一體的金融IC卡，凡在深圳市居住，且年滿60周歲的老年人（包含戶籍、非戶籍和港澳台老年人）均可申請辦理。目前深圳市內各平安銀行營業網點、深圳市內個別建行分行及部分工行分行可提供頤年卡辦理服務，申請人需有內地手提電話號碼，並持有有效身分證明文件，如有效的回鄉證或港澳居民居住證，個別銀行分行或會要求申請人提供深圳住址，甚或要提供深圳住址證明。

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