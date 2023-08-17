裝修工涉姦繼孫女 曾窺事主母親睡覺

被告現年69歲，被控於2012年5月1日至2016年8月31日期間，在觀塘某單位內兩度強姦及3度非禮女童X，Ｘ當時年齡約6歲至10歲。案發時X與生母Y、繼父Z、妹妹們及被告同住觀塘一單位。

辯方指事主遭排斥 曾與家人爭拗

庭上繼續播放X的錄影會面，X稱母親Y有時候睡覺不穿睡衣或內衣，故X不喜歡被告在夜晚看Y睡覺。X續稱，她在首次被強姦後，曾主動向Y透露下體紅腫及疼痛，惟Y以為是X洗澡時沒清洗乾淨所致，故只為X搽上凡士林。Y亦曾與丈夫商量是否要帶X求醫，但因不知看什麼專科醫生不了了之。

辯方盤問時，羅列過往X家族旅行前往韓國、新加坡等家人合照，指X被排斥，只有她兩名同母異父的妹妹能跟隨祖母去旅行。X說，不會羨慕兩個妹妹或感到不高興，因被告有份參與該些旅程，Y則沒有參與，故X自覺即使能同行也不感到快樂。X提到她們家人間之爭拗，指繼祖母的親戚曾於新年時派200元利是給她兩個妹妹，但僅派20元給她，Y知悉後曾向親戚反映。

【案件編號：HCCC84/23】