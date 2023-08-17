海關財富組升格調查科 擴編五成 針對洗黑錢

稱涉國安案會轉交相關部門

被問及近年有涉資金轉移的國安案件，包括「6．12人道支援基金」案等，日後發現相關案件如何跟進，該科高級監督葉冬菁稱，海關根據《販毒條例》及《有組織及嚴重罪行條例》調查洗黑錢，過程是否牽涉國安並非條例涵蓋範圍；如日後發現危害國家安全因素，會轉交相關執法部門跟進。

本月1日由「財富調查組」升格的「財富調查科」，分成財富情報統籌組、財富調查第1組、第2組，以及犯罪得益評估組4個組別；現時編制共有91名，包括海關人員、庫務會計師及會計主任等，編制較2013年的59人增長54%。負責帶領調查科的葉冬菁解釋，海關由昔日追查販毒資金，擴展至調查嚴重罪行的資金流向，包括2012年「金錢服務經營者的發牌制度」，2018年《實體貨幣及不記名可轉讓票據跨境流動條例》，及2023年「貴金屬及寶石交易商註冊制度」等，故必須成立調查科分析過往數據，制定風險為本的執法策略，日後肩負更多監管責任。

人員受國際組織培訓反洗錢

與業界合作 通報可疑虛幣交易

高級督察余耀榮表示，將盡量爭取資源讓人員接受由國際組織「公認反洗錢師協會」提供的反洗錢課程，學習分辨洗黑錢罪行特徵及辨識可疑人物或團體技巧；同時會安排業界提供與虛擬貨幣或新興科技相關培訓，冀人員盡快「抓緊時代變化」，以打擊科技洗黑錢罪行。督察李秉儒補充，虛擬貨幣案件近年有上升趨勢，將安排人員接受區塊鏈相關課程，並會繼續與虛擬貨幣平台及學者交流，有需要時邀請專家協助調查。

海關稱，調查科將與銀行和虛擬貨幣業界建立更緊密伙伴關係，期望業界遇到可疑交易時會第一時間通報。至於1989年成立的聯合財富情報組，海關表示未來會繼續與警方合作，就可疑交易情報進行蒐集、分析及發放工作。