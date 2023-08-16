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港聞二

翩翾滿芳園 鳳園認證助建蝴蝶城市

【明報專訊】環保協進會鳳園蝴蝶保育區昨響應全國生態日，舉行「香港蝴蝶花園之旅」讓公眾參觀園區，並推出全港首個蝴蝶園認證計劃，鼓勵公眾建立及維護適合蝴蝶棲息的生態環境，期望於不同社區建立蝴蝶園，助香港變成「蝴蝶城市」。

蝴蝶園須由鳳園逐年認證

認證計劃由鳳園評審，鳳園會派員評估蝴蝶園，機構是否認同鳳園理念、建造的環境是否適合蝴蝶棲息、可否持續維護，是發出認證的三大考慮，而認證過程需時約6個月。有意建立蝴蝶園的機構亦可向環保協進會索取建立蝴蝶園的手冊，確保蝴蝶園是在符合守則的情况下建立，方便機構取得認證。環保協進會總幹事邱榮光稱，現時本港已有13個機構及學校的蝴蝶園參與認證，所有蝴蝶園均須每年重新認證，確保蝴蝶園可持續發展，不會陷入無人打理的狀况。

邱榮光又表示，鳳園過去10多年已為60至80個機構及學校建立多個供蝴蝶棲息的生態熱點，蝴蝶飛行點與點之間，便形成一條條無形的「線」，多條線形成一個「面」，盼認證計劃可將「點線面」具體地呈現出來，建構一個大範圍的蝴蝶網絡，從而鼓勵參與機構持續保育蝴蝶，並提高本港的生物多樣性。

望「蝴蝶城市」擴至灣區

邱又希望將「蝴蝶城市」的概念擴展至深圳、大灣區等地，料會與內地機構和學校合作，在內地16個地點建立蝴蝶生態園，共同建構「國際蝴蝶脈絡」。

鳳園今年亦協助香港華人基督教聯會真道書院（小學部）建立蝴蝶園，小學教師管建基表示，蝴蝶園成立至今已記錄到逾20種蝴蝶，其中有香港較罕見的柑橘鳳蝶，5月起更會定期在園內發現蝴蝶卵，證明蝴蝶園已成為一個蝴蝶棲息地；他又指蝴蝶園功能已提升為學生的自然教室，不再將學習局限於書本中，樂見蝴蝶園培育出一批「小小公民生態科學家」。

相關字詞﹕蝴蝶園 蝴蝶園認證計劃 環保協進會 鳳園

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