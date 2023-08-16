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港聞

港聞二

指柯耀林憂墨落惹DQ 陳展浚：唔簽又怕標籤

【明報專訊】民主派初選案昨踏入第106天審訊。區政聯盟前召集人、參加新界東初選的被告柯耀林繼續傳召其選舉經理陳展浚作供。陳展浚表示，柯耀林曾擔心簽署「墨落無悔」抗爭派聲明書會成為被「DQ」（取消參選資格）理據，後來工黨郭永健、公民黨和人民力量等紛紛加入聯署，團隊擔心沒有簽署「墨落」會被標籤或攻擊，他遂致電柯耀林決定聯署。

黨友質疑墨落「夾人」

陳形容保守進步分界線

辯方證人陳展浚於2020年6月替柯耀林在facebook轉發「墨落無悔」聲明，陳稱競選團隊前一晚就在WhatsApp討論。根據群組對話（見表），區政聯盟區鎮樺質疑墨落旨在「夾人」，陳展浚則指墨落內容正確，形容為「保守與進步的分界線」。

陳庭上供稱，他認為墨落內容可以接受，當時「五大訴求」正是民主派的基礎。至於「墨落」談及會運用否決預算案的權力，陳指否決權只是立法會議員的權力之一，「無強制何時何地，或者是否必須要實行權力」。

柯聯署置對手前

陳認「小學雞」

談及「墨落」是保守與進步的分界線，陳指原意是「只要進步過民主黨的話，就係進步」，因為團隊成員曾退出民主黨，要和民主黨有路線區別。根據群組對話，柯耀林曾稱「墨落」可能成為被DQ理由，又指戴耀廷「而家都唔講」否決預算案。陳在庭上稱，當時《港區國安法》即將立法，柯擔心聯署「墨落」有被DQ風險，所以未加入聯署。

群組對話所見，競選團隊翌日凌晨發現郭永健亦聯署「墨落」，有人提議「唔掂，即跟」。陳展浚供稱，郭永健是柯耀林的潛在競爭對手，「佢都跟咗，我哋需要跟」，各人亦擔心「墨落」發起人可能截聯署，「繼而標籤或攻擊其他無簽的人」。陳致電柯後，就在「墨落」facebook帖文加上柯的名字。被問為何將柯耀林名字置於較早簽署的郭永健上方，陳承認是「小學雞行為」，希望柯不會落後郭，庭上即傳出笑聲。

陳強調，柯耀林伙衛生服務界的劉凱文宣傳初選，因兩人處事手法溫和、不認同「攬炒」，劉更旗幟鮮明地反對攬炒。法官陳仲衡質疑說法，指兩人的競選單張並沒提及反對攬炒。陳承認團隊的手法較婉轉，因不少新聞報道指劉反對攬炒。

官問何謂進步

「不像傳統泛民坐冷氣房」

陳展浚形容柯耀林的思維進步但立場溫和，法官李運騰關注何謂「進步」，陳表示不似傳統民主派只安坐冷氣房，願採取更多行動。李官笑言「在冷氣房可以做到很多事情，我就在冷氣房寫判辭」。陳再解釋，團隊過去在衝突現場監察警方執法，阻止防暴警入屋苑放催淚彈，並提倡要用議員權力監督政府，「唔係投完票，就話今日係民主最黑暗嘅一日就算數」。陳提及，柯與本土派素有恩怨，例如柯在西貢區議會動議以陳彥霖和周梓樂命名兩個公園，被本土派葉子祈投擲「人血饅頭」。聆訊今續。

【案件編號：HCCC69/22】

（初選案）

相關字詞﹕港區國安法 墨落無悔 柯耀林 35+初選

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