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一哥大熱 周一鳴轉掌行動 行動處長陳俊燊升副警務處長

【明報專訊】警方昨公布，副警務處長（管理）周一鳴今日起將調任副處長（行動），接替展開退休前休假的袁旭健，而行動處長陳俊燊獲升任為副警務處長（管理），助理處長（公共關係）陳東則會晉升為警務處高級助理處長，出任行動處長。

兩名原副處長劉賜蕙及袁旭健今年相繼退休，現任處長蕭澤頤早前獲延任至2025年4月1日，確保順利交接，而1995年加入警隊的周一鳴被視為「未來一哥」大熱人選，現平調副處長（行動），料兩年後接任處長。

周平調副處長 料後年掌警隊

升任副警務處長（管理）的陳俊燊1997年加入香港警隊，曾負責前線指揮、刑事情報、專業培訓及政策制定等職務。2016年晉升總警司後，陳先後擔任中區指揮官及港島總區副指揮官；2019年晉升為助理處長，掌管人事部，翌年出任助理處長（行動）。去年4月，他晉升為高級助理處長，接任行動處長。

新行動處長曾任職保安局

新任行動處長陳東1996年加入警隊，2014至2016年期間借調到保安局；2018年晉升總警司，先後掌管毒品調查科和網絡安全及科技罪案調查科；2020年晉升為助理處長並主管保安部，去年調任助理處長（公共關係）。

助理處長（公共關係）一職現由助理處長（支援）陳思達接任。陳思達曾任前警務處長曾偉雄的副官以及俗稱「飛虎隊」的特別任務連主管，2019年反修例運動時，曾任新界南總區應變大隊指揮官。他現任警察體育事務委員會主席。而陳思達的原有職務，則由原灣仔指揮官區永樑升任。

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