航空業：外勞最快10月抵 培訓一兩月趕聖誕檔

指首輪申請試水溫 理順流程續輸勞

劉敏儀昨日分別在港台及商台節目受訪。她稱，相信不同公司未來一兩周會陸續與內地招聘機構落實程序，內地機構服務範圍和收費「五花八門」，業界仍在選擇哪間較合適，因來港培訓亦需時，故估計將分階段安排外勞來港。至於地勤人員獲批配額最多、佔719個，劉認為反映該工種人力需求大，在「大灣區青年航空業實習計劃」下業界已有培訓內地地勤學員經驗，料不同公司因而較安心申請外勞地勤。

僱主憂跨境通勤礙編制 供住宿憂租貴

劉提到，外勞大多來自珠海等大灣區城市，可能安排即日來回上班，但員工自行搭金巴還是提供專車則仍在檢視。她指即日來回雖可節省住宿費，但僱主亦擔心來往兩地通勤時間長會影響人手編制，故亦檢視在東涌、屯門等地提供住宿，惟本地租金昂貴。劉又稱，公司須按年資4年以內員工的工資中位數聘用外勞，一些本地新入職員工工資或未到中位數，故相信有公司可能因而要調整薪酬架構，本地勞工或獲上調工資。

另外，工聯會權益委員會日前與澳門工聯會就輸入外勞問題交流，引述澳門統計數據稱，澳門去年外勞佔整體就業人口四成，外勞過量令本地工工資待遇明顯受壓，例如飲食及酒店業和建造業於2018年至去年間的工資中位數升幅，均遠低於通脹。工聯會建議香港參考澳門做法，設輸入外勞煞停機制，在人手過剩或經濟下行時優先解僱外勞。