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建造商會推不分工種暑熱指引 固定休息時間 工權會：較易執行惟「舊藥新瓶」

【明報專訊】勞工處推出《預防工作時中暑指引》和工作暑熱警告約3個月，建造業界多次反映難以執行，香港建造商會昨日聯同建造業總工會等多個聯會推出《工作暑熱警告下建造業實務指引》，與現時勞工處指引最大分別是，新指引提出不分工種，以及在黃色及紅色工作暑熱警告生效時，工人可獲固定休息時間（見圖）。工業傷亡權益會認為新指引較勞工處《指引》易執行，惟同樣只參考京士柏監測數據，未能反映工地個別環境的熱壓力。

黃警告早午休15及30分鐘

紅警告再各加15分鐘

業界新指引以勞工處《指引》為基礎，並考慮工地實際運作、環境及條件制訂，經商會與勞工處及行業持份者商討，並獲得認同。新指引列明，黃色工作暑熱警告下，早上及下午固定小休分別為15分鐘及30分鐘，原有的1小時午飯時間增加15分鐘；紅色警告下，各時段再增加15分鐘休息時間；黑色警告下則全工地停工。另外，新指引亦列出多項建議紓緩熱壓力，例如提供遮蔭設施、吹風機等散熱設備。商會昨日下午起派發新指引予各業界持份者，會方預料今日會有業界跟從。

香港建造商會執行總監梁敬國表示，勞工處《指引》是按工人勞動程度及工種劃分休息時間，而且如工地有不同紓緩措施，可扣減休息時間；認為勞工處《指引》計算複雜，實際執行有困難，而商會指引則劃一工種及有固定休息時間，相信工地管理人員及工人更易跟從。

被問及新指引有否減少休息時間，梁敬國指出新指引列出的固定休息時間為最低要求，承建商可因應不同工種或工地情况，增加或調動休息時間，並強調若工友不適可隨時休息。他舉例，若勞工處早上8時發出黃色工作暑熱警告、下午取消，若工地主管認為可續用新指引的下午固定小休，仍可保留下午30分鐘的固定小休。

勞處歡迎 另指至今未發紅黑

勞工處昨日回覆本報稱，歡迎不同行業持份者因應其行業特殊情况，及基於勞工處《指引》提供的準則及建議，制訂合理及勞資雙方同意的實務指引。處方稱，建造商會指引應有助減低僱員工作中暑風險；而《指引》由5月15日推出至上月31日，共發出47次黃色工作暑熱警告，未有發出紅色及黑色警告，處方巡查約8500次及發出逾530個警告，未有檢控。

工權會總幹事蕭倩文認為，建造商會指引在執行上較勞工處的容易，例如不分勞動強度，以及沒因承建商在地盤安裝遮蔭及獨立風扇等做法而減少休息時間。不過蕭指不少地盤一直都設有3個時段小休，形容指引僅「舊藥新瓶」。

蕭倩文：僱主應自行工地測溫

蕭又認為，不論勞工處有否發出暑熱警告，在32℃高溫下僱主應一律給予工人較頻密及充足的休息時間，例如每工作1小時，休息10至15分鐘，各僱主亦應自行測量其工作地方的溫度，不應只依靠天文台發出的溫度。

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