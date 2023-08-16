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港聞

港聞二

六旬裝修工被控性侵6歲繼孫女

【明報專訊】一名六旬裝修工人涉嫌4年間多次性侵繼孫女，女童首次被侵犯時年僅6歲。他被控兩項強姦和3項非禮罪，昨在高院否認控罪受審。事主於錄影會面中憶述其中一次事發經過，稱被告趁家中無人時，以聊天為名叫她入被告房。事主形容被強姦時痛楚難以用文字形容，被告不斷叫事主「忍一忍」。事主自言因當時年幼而無力反抗。審訊今續。

侵犯持續4年 直至被告搬走

被告現年69歲，被控於2012年5月1日至2016年8月31日間，在觀塘某單位內兩度強姦女童X及3度非禮X，Ｘ當時年齡約6歲至10歲。控方開案陳辭指，X的母親Y於2006與前夫生下X，兩人離異後，Y結識了X的繼父Z，3人自2012年起與被告同住於觀塘某單位。

事主稱被告人前對她不錯

獨處時感覺自己成泄慾對象

庭上播放X的錄影會面，當時16歲的X稱，她以爺爺稱呼被告。首次強姦發生時，家中只有X和被告，被告要求X除去下身衣物躺到牀上，其後用陽具強行插入X的陰道，X反抗和哭泣，但被告叫X忍耐。其後發生數次非禮，包括在X洗澡時，被告隔着浴簾自慰，其後將X抱入她父母房內撫摸X身體及強行舌吻。X拒抗時，被告用手指插她肛門，以及被告趁X睡覺時觸摸X私處，X驚醒後發現正被人摸。

X續稱，她說不出每次事件的發生日期。X形容，被告在人前對她不錯，但兩人獨處時，被告行為令X認為自己被當成妓女，或被告的泄慾對象。性侵自X讀小二時發生，後來因X的妹妹長大及另一妹妹出生，被告遷出單位以騰空房間供X的家人居住，事件漸告一段落。

【案件編號：HCCC84/23】

相關字詞﹕強姦 非禮 性侵兒童

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