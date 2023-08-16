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港聞

港聞二

測試網購平台膠袋收費 不足三成次數金額無誤

【明報專訊】政府去年底起實施「優化塑膠購物袋收費計劃」，每個塑膠購物袋徵費由0.5元加至1元。消委會今年首7個月接獲39宗網購雜貨膠袋收費投訴，主要涉獲發膠袋數量與收費不符。消委會因應投訴急升，早前於11間網店及平台多次購物，發現逾半次數收取膠袋費或包裝費，當中不足三成收費額無誤。消委會研究及試驗小組主席譚鳳儀形容，網購膠袋費「混亂」，商戶釐定收費水平欠清晰，建議環保署對提供更清晰指引。

指商戶釐定收費水平不清晰

消委會今年6至7月於11間網店及網購平台實測購買雜貨食品，實測69次。扣除沒收取膠袋費、收費同時涵蓋不同包裝物料的網店或平台後，餘下23次實測中，6次（26%）提供膠袋數目與收費相符，7次（30%）提供膠袋少於實際收費，10次（44%）提供膠袋則超出實際收費。

譚鳳儀表示，網購平台派發膠袋主要涉4問題，包括膠袋數量與收費不符等。消委會6次經「戶戶送」訂購百佳貨品，平台每次收取3元膠袋費，當中4次只得一個膠袋、各一次收到2或3個膠袋。在同一平台購買U購產品則收1.5元膠袋費，其中兩次分別沒有或只有一個膠袋。

戶戶送：商戶自訂收費

百佳稱按戶戶送數據釐定

戶戶送回覆消委會稱，上述兩商號膠袋費由商戶自訂。百佳回應稱，戶戶送提供市場數據顯示，經該平台下單顧客每張訂單平均需用3個膠袋，故劃一收取3元膠袋費；U購稱，服務由第三方平台提供，與膠袋費無關。

消委會總幹事黃鳳嫻建議，網店可提供不使用膠袋選項、列明收費細則，直言最重要是「均真」。黃補充，崇光、AEON等不收取膠袋費，亦未提供膠袋；而產品送抵時狀態優良，呼籲其他平台減用膠袋。

環保署回覆消委會稱，若貨品經物流公司送遞，由物流公司提供的膠袋因不涉零售產品故毋須額外收費；商戶如向顧客收取費用但提供紙袋，或提供額外膠袋向顧客收取膠袋費，並不違反《產品責任環保條例》。

（消委報告）

相關字詞﹕環保署 黃鳳嫻 譚鳳儀 網購平台 膠袋徵費 消費者委員會

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