9爽膚水含致敏香料 可致皮膚泛紅痕癢

3樣本包裝無提及 消委轉介海關

海關回覆消委會稱，已研究轉介資料及跟進，並試購懷疑不安全產品，及正根據有關產品認可標準做安全測試，如發現有關貨品違反《消費品安全條例》，將採取適當的執法行動。

消委會購入25款爽膚水產品，價錢69元至470元不等，按歐盟《化妝品法規》設定的26種常見致敏香料要求測試，發現9個樣本檢出芳樟醇、香茅醇等6種受限使用致敏香料，全部檢出量均超出0.001%，即歐盟標準上限（見圖）。消委會稱上述樣本中，Bobbi Brown的水盈礦物保濕水、MUJI的水凝保濕爽膚水 - 清爽、Origins的淨肌控油活膚水未有在包裝成分表標示超出標準上限的香料。

10款驗出酒精 Origins含34%

消委會亦發現，10款受檢爽膚水樣本檢出酒精（乙醇），檢出量介乎0.0061%至34%，其中Origins樣本乙醇含量最高，達34%；KOSÉ SEKKISEI「藥用雪肌精（化粧水）」的乙醇含量則為16%。

消委會研究及試驗小組主席譚鳳儀昨引述海外研究稱，約一成人因香料過敏而出現短暫泛紅，甚至引起皮膚腫脹等接觸性過敏反應；高濃度酒精則或加速皮膚中天然水分的流失，同時溶解保護皮膚的油脂，令皮膚變得乾燥，甚至增加皮膚敏感的風險，可能誘發曾有或患有濕疹者，或令濕疹情况加重。她強調，過敏反應因人而異，消費者若有過敏反應應即時停用相關爽膚水及求醫。

此外，今次測試有13款樣本無檢出致敏香料，或有可能影響生殖系統的防腐劑故獲得最高的5星評分。當中每毫升零售價最低樣本為The Ordinary的「甘醇酸7%去角質爽膚水」，每毫升售價為0.45元。

（消委報告）