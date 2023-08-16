明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

9爽膚水含致敏香料 可致皮膚泛紅痕癢

【明報專訊】近日臨近轉季，不少女士都會更換護膚品。消委會早前測試市面上25款爽膚水產品，發現10款樣本含有酒精；逾三成半即9個樣本含有歐盟限制使用的致敏香料。消委會表示，上述香料或令皮膚短暫泛紅、痕癢等過敏反應，提醒消費者選購前要先了解產品成分。3款樣本過敏香料檢出量達歐盟《化妝品法規》須標示上限，惟標籤未提及，消委會稱不理想，已將結果轉介海關跟進。

3樣本包裝無提及 消委轉介海關

海關回覆消委會稱，已研究轉介資料及跟進，並試購懷疑不安全產品，及正根據有關產品認可標準做安全測試，如發現有關貨品違反《消費品安全條例》，將採取適當的執法行動。

消委會購入25款爽膚水產品，價錢69元至470元不等，按歐盟《化妝品法規》設定的26種常見致敏香料要求測試，發現9個樣本檢出芳樟醇、香茅醇等6種受限使用致敏香料，全部檢出量均超出0.001%，即歐盟標準上限（見圖）。消委會稱上述樣本中，Bobbi Brown的水盈礦物保濕水、MUJI的水凝保濕爽膚水 - 清爽、Origins的淨肌控油活膚水未有在包裝成分表標示超出標準上限的香料。

10款驗出酒精 Origins含34%

消委會亦發現，10款受檢爽膚水樣本檢出酒精（乙醇），檢出量介乎0.0061%至34%，其中Origins樣本乙醇含量最高，達34%；KOSÉ SEKKISEI「藥用雪肌精（化粧水）」的乙醇含量則為16%。

消委會研究及試驗小組主席譚鳳儀昨引述海外研究稱，約一成人因香料過敏而出現短暫泛紅，甚至引起皮膚腫脹等接觸性過敏反應；高濃度酒精則或加速皮膚中天然水分的流失，同時溶解保護皮膚的油脂，令皮膚變得乾燥，甚至增加皮膚敏感的風險，可能誘發曾有或患有濕疹者，或令濕疹情况加重。她強調，過敏反應因人而異，消費者若有過敏反應應即時停用相關爽膚水及求醫。

此外，今次測試有13款樣本無檢出致敏香料，或有可能影響生殖系統的防腐劑故獲得最高的5星評分。當中每毫升零售價最低樣本為The Ordinary的「甘醇酸7%去角質爽膚水」，每毫升售價為0.45元。

（消委報告）

相關字詞﹕譚鳳儀 海關 化妝品法規 爽膚水 消費者委員會

上 / 下一篇新聞

少年跳彈牀相撞 一傷頭送ICU 場地事後續營業 經理稱「無事發生」
少年跳彈牀相撞 一傷頭送ICU 場地事後續營業 經理稱「無事發生」
殖民時代T字街牌續失蹤 累計9被偷
殖民時代T字街牌續失蹤 累計9被偷
長洲錦江小學 9‧1換新校長
長洲錦江小學 9‧1換新校長
殯儀業涉協定分客 競委突擊查殮房 業界稱「似地產經紀派卡片」 質疑不諳行規小事化大
殯儀業涉協定分客 競委突擊查殮房 業界稱「似地產經紀派卡片」 質疑不諳行規小事化大
聘婷負責人涉無牌行醫 控：末期癌病人停藥亡
聘婷負責人涉無牌行醫 控：末期癌病人停藥亡
港安婦產子後亡 衛署：已收報告正調查 醫生稱罕見籲勿過慮
港安婦產子後亡 衛署：已收報告正調查 醫生稱罕見籲勿過慮
兩婦服受污染中藥中毒 醫局促停處方同批次
兩婦服受污染中藥中毒 醫局促停處方同批次
珠寶店外塌磚傷途人
珠寶店外塌磚傷途人
消委會痛症療程投訴增逾兩倍 涉效果欠佳不良銷售 認障事主購療程 難抵推銷預繳百萬
消委會痛症療程投訴增逾兩倍 涉效果欠佳不良銷售 認障事主購療程 難抵推銷預繳百萬
測試網購平台膠袋收費 不足三成次數金額無誤
測試網購平台膠袋收費 不足三成次數金額無誤
瑜伽褲樣本 大部分洗水50次彈性下降
瑜伽褲樣本 大部分洗水50次彈性下降
六旬裝修工被控性侵6歲繼孫女
六旬裝修工被控性侵6歲繼孫女
建造商會推不分工種暑熱指引 固定休息時間 工權會：較易執行惟「舊藥新瓶」
建造商會推不分工種暑熱指引 固定休息時間 工權會：較易執行惟「舊藥新瓶」
航空業：外勞最快10月抵 培訓一兩月趕聖誕檔
航空業：外勞最快10月抵 培訓一兩月趕聖誕檔
一哥大熱 周一鳴轉掌行動 行動處長陳俊燊升副警務處長
一哥大熱 周一鳴轉掌行動 行動處長陳俊燊升副警務處長
指柯耀林憂墨落惹DQ 陳展浚：唔簽又怕標籤
指柯耀林憂墨落惹DQ 陳展浚：唔簽又怕標籤
翩翾滿芳園 鳳園認證助建蝴蝶城市
翩翾滿芳園 鳳園認證助建蝴蝶城市
傷人虛報被劫再襲警 中年漢被捕
傷人虛報被劫再襲警 中年漢被捕
休班警涉襲18歲女子提堂
休班警涉襲18歲女子提堂
大灣區GBA專題：400年藥廠結合旅遊產業 珠江啤舊廠發展夜經濟 穗活化16工業遺產 保育商業並重
大灣區GBA專題：400年藥廠結合旅遊產業 珠江啤舊廠發展夜經濟 穗活化16工業遺產 保育商業並重
大灣區GBA專題：歷史科技藝術社會 認定遺產看4價值
大灣區GBA專題：歷史科技藝術社會 認定遺產看4價值
【Emily】丁薛祥內地輕裝出席 全國生態日 高官炎夏西裝上陣
【Emily】丁薛祥內地輕裝出席 全國生態日 高官炎夏西裝上陣
【Emily】立會正門換新裝 立體logo識發光
【Emily】立會正門換新裝 立體logo識發光
【Emily】20「狗醫生」下周六搭港鐵 宣傳動物輔助治療
【Emily】20「狗醫生」下周六搭港鐵 宣傳動物輔助治療
【Emily】「夫妻檔」互換位 德總領事老婆交棒老公
【Emily】「夫妻檔」互換位 德總領事老婆交棒老公
【Emily】環署推「泳灘水質預報」 4級勿落水
【Emily】環署推「泳灘水質預報」 4級勿落水
【Emily】李立峯：新聞自由亦關乎有冇人敢講
【Emily】李立峯：新聞自由亦關乎有冇人敢講