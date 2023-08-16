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消委會痛症療程投訴增逾兩倍 涉效果欠佳不良銷售 認障事主購療程 難抵推銷預繳百萬

【明報專訊】港人生活節奏急促，腰痠背痛為都市人常見疾病。消委會昨公布今年首7月痛症療程投訴共38宗，較去年同期增逾兩倍，投訴主要涉療程效果欠佳、不良銷售手法等，最嚴重個案涉款107萬元。消委會表示，相關銷售手法有可能觸犯商品說明條例等，冀政府加強執法。另外，消委會呼籲市民購買療程時應逐次購買，選擇療程前應先向家庭醫生求醫，以免未能對症下藥，蒙受損失。

消委會今年1至7月接到38宗痛症療程投訴，較去年同期的12宗多26宗，亦高於去年全年的32宗。其中涉款最高的投訴去年6月發生，事主因膝蓋受傷接受痛症治療，其間被極力推銷，首次接受治療時購買約5.3萬元共60次療程服務，其後每次接受療程都再被游說預繳購買更多，半年內花107萬元。事主及後被診斷出患初級認知障礙、影響思考能力，家人向消委會投訴，調停後獲退回35萬元，並讓事主完成餘下療程。

脊椎疼痛試「免費體驗」

儀器拍背當晚劇痛入院留醫

另一名投訴人受脊椎疼痛困擾，向一間由藝人代言及聲稱「首次免費體驗，免診金及送一次治療方法和止痛膏」招徠的公司求診，職員指事主痛症源於嚴重脊椎側彎，首次療程僅「照背部檢查」免費，其餘收費。投訴人指被高壓推銷7萬元療程套餐，首次免費體驗當日，接受以儀器大力拍打脊椎兩側療程後，當晚背部劇痛需入院留醫。投訴人兒子後來向消委會投訴公司誇大成效，以及職員誤導和誘導父親購買大額套票，最後獲退款約5.5萬元。

消委會研究及試驗小組主席譚鳳儀昨表示，政府應加強執法，但市民選購療程服務時亦應冷靜判斷，以免被高壓銷售影響選擇錯誤。

消委會籲避免購療程套票

譚續稱，年紀大的消費者可於家人陪同下選購療程、避免即時決定。她說，痛症成因複雜，難以根治，市民應先經家庭醫生診治，再求診專科醫生。假如消費者最後選擇痛症療程，亦應逐次購買，避免以套票形式一次支付所有費用，以免療程追不上病情改變；而購買附帶優惠的療程套票，則應向商戶了解優惠詳情及退款細節，以保障自身權益。

醫生：痛楚不同疾病病徵

應盡快求醫 免延誤診治

家庭醫生林永和向本報稱，痛症可屬不同疾病的病徵，除一般肌肉痛，亦有可能涉心臟病、生蛇等，市民未必可以辨識痛症成因並選擇適當療程。林補充，曾有一名中年女子因肌肉痛求診，並透露痛症已持續一年，此前曾被斷症為神經萎縮、肌肉萎縮等問題，令她相當擔心；惟檢查後發現並無上述問題，透過血清素等治療約兩三個月已「生猛晒」。林另建議，市民若出現痛症應盡快求醫，避免因胡亂選擇療程導致延誤治療，或光顧不可靠或銷售手法不良的商戶。

明報記者

（消委報告）

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