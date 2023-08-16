兩婦服受污染中藥中毒 醫局促停處方同批次

其中一名56歲女病人經「香港防癆會——香港大學中醫診所暨教研中心（灣仔區）」處方中藥材，上月27日服用中藥材湯約半小時後，出現說話不清、瞳孔放大及心跳加快等與茄科生物鹼中毒相符的病徵。另一名63歲女病人獲「靈實香港中文大學中醫診所暨教研中心（西貢區）」中醫師處藥物，本月初服藥湯約3小時後，亦出現神志不清和下肢乏力等病徵。兩人出現病徵當日到公立醫院求醫，治療後均已出院。

涉事木香含茄科生物鹼 國盛行去年供港

衛生防護中心補充，兩名病人均服用含木香的中藥材湯，其尿液、有關藥湯、未曾服用的木香經醫管局化驗後，證實含茄科生物鹼；初步調查顯示，該款名為木香的中藥材來自同一批次，由「國盛行有限公司」提供、在2022年1月供港。

衛生署稱，根據中藥文獻，該中藥材不應包含茄科生物鹼，署方就有關受污染中藥材的分發相關調查工作仍在進行。該署今（16日）起設熱線（2961 8949），供曾使用上述診所處方受污染藥材的市民查詢；又建議曾獲上述診所處方包含木香的中藥材的市民停服，若有不適，應盡快徵詢醫護人員意見。

醫管局稱，檢視各中醫診所紀錄後，估計約有120名病人曾於8月9至15日，在各區中醫診所求診後獲處方中草藥木香，或仍然有剩餘含木香的處方中草藥未服用，局方接獲個案後已通知各中醫診所暨教研中心（中醫診所）即時停止處方有關中草藥木香，並聯絡病人提醒應即時停服含相關藥材的中草藥。