港安婦產子後亡 衛署：已收報告正調查 醫生稱罕見籲勿過慮

料因出血過多 院方：切子宮後情况惡化

荃灣港安醫院稱，該孕婦產後狀况穩定且清醒，至翌日凌晨情况轉差，有醫生在醫院密切監察，產科護士亦與主診醫生保持溝通，使用藥物及輸血控制病情，惟病人情况繼續轉差，主診醫生決定替病人切除子宮，深切治療部團隊及多名專科醫生加入治療，術後病人轉至深切治療病房，由急救團隊繼續救治，惟病人情况急劇惡化最終不治。

醫生：港孕婦死亡率極低

該院向死者家屬致以最深切慰問，並將繼續與家屬保持聯繫提供協助，另已即日向衛生署呈報事件，目前正與署方密切聯繫，並稱個案已交死因庭跟進，不便透露更多詳情。衛生署回覆確認上月6日接獲一間私家醫院呈報一宗醫療風險警示事件，接報後即時展開調查，並要求醫院在4周內提交調查報告。署方已收到報告，正繼續調查及跟進。

聯合國目標2030年孕婦死亡率降至每10萬名活產嬰兒少於70名孕婦死亡。根據衛生署統計，本港在2021年每10萬名活產嬰兒有7.8名孕婦死亡，2019及2020年則沒有；2012至2021年間共10名孕婦死亡（見圖）。

婦產科專科醫生羅致廉稱，本港孕婦死亡率極低，死因包括產後出血和羊水栓塞，兩者均會引致「擴散性血管內凝血」，若無法控制失血可致死。他稱由於該孕婦須切除子宮，料她產後出血過多，惟難以斷定出血原因，其中一個可能是子宮收縮不良，而緊急開刀亦可能稍增風險，他強調DIC非常罕見，大多數情况下，長期病患非風險因素，呼籲孕婦切勿過慮。