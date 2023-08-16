明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

港安婦產子後亡 衛署：已收報告正調查 醫生稱罕見籲勿過慮

【明報專訊】荃灣港安醫院上月發生醫療事故，一名31歲孕婦產後翌日不治。該院昨回覆本報證實事件，指事主上月5日入院陰道分娩不成功，醫生建議緊急剖腹，孕婦翌日凌晨情况轉差，獲安排接受子宮切除手術，惟術後情况持續惡化，最終不治。衛生署回覆稱已接獲呈報，並收到醫院調查報告。有婦產科醫生指本港孕婦死亡率極低，估計事主出血過多引致「擴散性血管內凝血」（DIC），最終流血不止。

料因出血過多 院方：切子宮後情况惡化

荃灣港安醫院稱，該孕婦產後狀况穩定且清醒，至翌日凌晨情况轉差，有醫生在醫院密切監察，產科護士亦與主診醫生保持溝通，使用藥物及輸血控制病情，惟病人情况繼續轉差，主診醫生決定替病人切除子宮，深切治療部團隊及多名專科醫生加入治療，術後病人轉至深切治療病房，由急救團隊繼續救治，惟病人情况急劇惡化最終不治。

醫生：港孕婦死亡率極低

該院向死者家屬致以最深切慰問，並將繼續與家屬保持聯繫提供協助，另已即日向衛生署呈報事件，目前正與署方密切聯繫，並稱個案已交死因庭跟進，不便透露更多詳情。衛生署回覆確認上月6日接獲一間私家醫院呈報一宗醫療風險警示事件，接報後即時展開調查，並要求醫院在4周內提交調查報告。署方已收到報告，正繼續調查及跟進。

聯合國目標2030年孕婦死亡率降至每10萬名活產嬰兒少於70名孕婦死亡。根據衛生署統計，本港在2021年每10萬名活產嬰兒有7.8名孕婦死亡，2019及2020年則沒有；2012至2021年間共10名孕婦死亡（見圖）。

婦產科專科醫生羅致廉稱，本港孕婦死亡率極低，死因包括產後出血和羊水栓塞，兩者均會引致「擴散性血管內凝血」，若無法控制失血可致死。他稱由於該孕婦須切除子宮，料她產後出血過多，惟難以斷定出血原因，其中一個可能是子宮收縮不良，而緊急開刀亦可能稍增風險，他強調DIC非常罕見，大多數情况下，長期病患非風險因素，呼籲孕婦切勿過慮。

上 / 下一篇新聞

少年跳彈牀相撞 一傷頭送ICU 場地事後續營業 經理稱「無事發生」
少年跳彈牀相撞 一傷頭送ICU 場地事後續營業 經理稱「無事發生」
殖民時代T字街牌續失蹤 累計9被偷
殖民時代T字街牌續失蹤 累計9被偷
長洲錦江小學 9‧1換新校長
長洲錦江小學 9‧1換新校長
殯儀業涉協定分客 競委突擊查殮房 業界稱「似地產經紀派卡片」 質疑不諳行規小事化大
殯儀業涉協定分客 競委突擊查殮房 業界稱「似地產經紀派卡片」 質疑不諳行規小事化大
聘婷負責人涉無牌行醫 控：末期癌病人停藥亡
聘婷負責人涉無牌行醫 控：末期癌病人停藥亡
兩婦服受污染中藥中毒 醫局促停處方同批次
兩婦服受污染中藥中毒 醫局促停處方同批次
珠寶店外塌磚傷途人
珠寶店外塌磚傷途人
消委會痛症療程投訴增逾兩倍 涉效果欠佳不良銷售 認障事主購療程 難抵推銷預繳百萬
消委會痛症療程投訴增逾兩倍 涉效果欠佳不良銷售 認障事主購療程 難抵推銷預繳百萬
9爽膚水含致敏香料 可致皮膚泛紅痕癢
9爽膚水含致敏香料 可致皮膚泛紅痕癢
測試網購平台膠袋收費 不足三成次數金額無誤
測試網購平台膠袋收費 不足三成次數金額無誤
瑜伽褲樣本 大部分洗水50次彈性下降
瑜伽褲樣本 大部分洗水50次彈性下降
六旬裝修工被控性侵6歲繼孫女
六旬裝修工被控性侵6歲繼孫女
建造商會推不分工種暑熱指引 固定休息時間 工權會：較易執行惟「舊藥新瓶」
建造商會推不分工種暑熱指引 固定休息時間 工權會：較易執行惟「舊藥新瓶」
航空業：外勞最快10月抵 培訓一兩月趕聖誕檔
航空業：外勞最快10月抵 培訓一兩月趕聖誕檔
一哥大熱 周一鳴轉掌行動 行動處長陳俊燊升副警務處長
一哥大熱 周一鳴轉掌行動 行動處長陳俊燊升副警務處長
指柯耀林憂墨落惹DQ 陳展浚：唔簽又怕標籤
指柯耀林憂墨落惹DQ 陳展浚：唔簽又怕標籤
翩翾滿芳園 鳳園認證助建蝴蝶城市
翩翾滿芳園 鳳園認證助建蝴蝶城市
傷人虛報被劫再襲警 中年漢被捕
傷人虛報被劫再襲警 中年漢被捕
休班警涉襲18歲女子提堂
休班警涉襲18歲女子提堂
大灣區GBA專題：400年藥廠結合旅遊產業 珠江啤舊廠發展夜經濟 穗活化16工業遺產 保育商業並重
大灣區GBA專題：400年藥廠結合旅遊產業 珠江啤舊廠發展夜經濟 穗活化16工業遺產 保育商業並重
大灣區GBA專題：歷史科技藝術社會 認定遺產看4價值
大灣區GBA專題：歷史科技藝術社會 認定遺產看4價值
【Emily】丁薛祥內地輕裝出席 全國生態日 高官炎夏西裝上陣
【Emily】丁薛祥內地輕裝出席 全國生態日 高官炎夏西裝上陣
【Emily】立會正門換新裝 立體logo識發光
【Emily】立會正門換新裝 立體logo識發光
【Emily】20「狗醫生」下周六搭港鐵 宣傳動物輔助治療
【Emily】20「狗醫生」下周六搭港鐵 宣傳動物輔助治療
【Emily】「夫妻檔」互換位 德總領事老婆交棒老公
【Emily】「夫妻檔」互換位 德總領事老婆交棒老公
【Emily】環署推「泳灘水質預報」 4級勿落水
【Emily】環署推「泳灘水質預報」 4級勿落水
【Emily】李立峯：新聞自由亦關乎有冇人敢講
【Emily】李立峯：新聞自由亦關乎有冇人敢講